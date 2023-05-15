В Казахстане блогеров хотят обязать помечать платные посты и платить налоги
Отправлено: 15.05.23 - 16:06
По словам мажилисмена, законопроект будет прежде всего касаться онлайн-рекламы, так как сегодня в Интернет перетекают огромные потоки финансовых средств, в том числе денег рекламодателей. А правоотношения в этой сфере, по словам депутата, находятся в тени, либо в серой зоне. Читать новость
JereK: А тут зависит от того, как они оформлены. Если журналист в штате, то платит налог с оклада. Если журналист ИП то все равно платит с дохода за период.
А теперь Ильяс и все те, кто пишут новости должны платить родному государству? Ведь они пишут туда же, где и реклама. Значит обязаны все платить за рекламные доходы, налоги. В телеграмме сколько от них новостей, тоже платить?
Это не так работает. Главное - доход, а не реклама. Налоги платят с дохода. Если Ильяс пишет рекламную статью, за что ему заплатил рекламодатель, то да, он заплатит налог. Если у него "не выдержала душа поэта", и он написал пост со своими мыслями, который никакого дохода не принес (как твои посты, например), то и налога он не заплатит.
Люди должны понимать: это реклама, за которую блогер получил деньги.
а как будут помечать политическую рекламу?))) а то как не коснись, перед выборами часть блогеров под копирку посты о нужности голосования выставляет) другая часть блогеров активно ратуют за СВО а третьи за США) они это по зову душевному или по заказу пишут? как проверить?)))
maxsaf: постоянно пиво рекламирует под видом грушевого
Ну это не доказательство. Прежде надо знать марку этого пива, этикетку рассмотреть. А вместо пива, действительно пью то компот, то грушевый. Но опять же, этикетка, реклама, это надо доказать, что грушевая кампания мне платит за это бабло..
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