Отправлено: - 22:34

Это мы, чтобы ПКСК не воровали деньги все сразу, создаем ОСИ, чтобы воровали больше, но по чуть-чуть.

Цитата:Ну..Чтобы голословно утверждать, что воруют, твои соседи тебя же, войди в ревизионную группу, в актив двора, участвуй наконец и учись брать на себя ответственность