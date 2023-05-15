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≡ Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46791
Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!
Отправлено: 15.05.23 - 22:21
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Мы живем в самой лучшей стране на свете, и все остальные страны нам завидуют. Это мы гордимся великим национальным языком и не знаем, какой у него алфавит. Это в наших домах хранятся листовки "За Назарбаева", хотя мы все "За Токаева". Это у нас призеры олимпиады взращены в Китае, России и Кении, и только мы знаем? как они любят нашу Родину. Это Черчесов тренирует венгерский футбольный клуб, потому что "Тобол" создан не для победы, а для освоения бюджета.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6079
Re: Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!
Отправлено: 15.05.23 - 22:21
#1
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Не надо истерить. Везде бардак, в пример можно взять стенку между Мексикой и США или поголовная антисанитария на улицах в городах Индии. Мы ещё как у бога за пазухой живём
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25658
Re: Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!
Отправлено: 15.05.23 - 22:34
#2
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Цитата:
Это мы, чтобы ПКСК не воровали деньги все сразу, создаем ОСИ, чтобы воровали больше, но по чуть-чуть.

Ну..
Чтобы голословно утверждать, что воруют, твои соседи тебя же, войди в ревизионную группу, в актив двора, участвуй наконец и учись брать на себя ответственность
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