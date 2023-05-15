Отправлено: - 19:14

vofkakst:

Нало делать голосования через ЭЦП,например на егове, чтобы каждый мог САМ проголосовать.





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48901 Учёт мнения населения будут проводить посредством открытого голосования, по результатам которого большинством голосов принимается решение. Итоги голосования оглашают на месте проведения и оформляют протоколом.Источник:

Цитата:Не получится. У ЭЦП нет географической привязки. Иогут знакомые или родственники из Чимкента, например, проголосовать о переименовании села в Кустанайской области.Цитата:Это совершенно не исключает ситуаций как были, например, в Затобольске. Никто почти не знал о слушаниях и только случайно узнали и места были заняты бюджетниками. А как быть в крупных городах? Какой процент населения того же Петропавловска вместит самый большой зал?