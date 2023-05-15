Re: При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана...

Отправлено: - 17:31

ага а до этого как будто не голосовали)

также и сходы и встречи и дебаты и диспуты проводились

просто они хотят сказать что сейчас будут смотреть ТОЛЬКО на результаты голосования а не на запросы граждан и активистов

например не захотят жители жить на улице герасимова то и имя это этой улице давать не будут не смотря на все возможные истерики журналистов, СМИ и всего остального



а в целом все как шло так и будет идти

если в селе смородиновке 90% казахов то они и проголосуют за иное название более удобное для себя, как когда то на месте казахских аулов царская власть ставила поселки с названиями удобными для переселенных крестьян-Федоровки да Денисовки там теперь в обратную сторону пойдет)