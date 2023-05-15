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≡ При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46789
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 15.05.23 - 16:37
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Министерство культуры и спорта разработало правила учёта мнения населения соответствующей территории при наименованиях. Местные исполнительные органы будут проводить собрания, где жители смогут открыто проголосовать "за" или "против".
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1192
Re: При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана...
Отправлено: 15.05.23 - 16:37
#1
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После крайних выборов ещё кто-то верит в выборы? :lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9157
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 15.05.23 - 16:37
#2
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Цитата:
Так, при наименовании и переименовании будут учитывать мнение жителей.

Это говорит о том, что ранее мнения жителей никто не спрашивал, не учитывал. Были спущенные сверху планы по официально непризнанной декоммунизации и деколонизации, амбиции родственников с прикормленными инициативными группами, постановочными собраниями и карманными историками.

[Исправлено: yudjin, 15.05.2023 - 16:43]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25649
Re: При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана...
Отправлено: 15.05.23 - 16:39
#3
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Да неужели?
Акимы не будут теперь открыто поддерживать каких то родственничков, и станут открыто спрашивать еще у остальных?
Как это будет работать?
Наверно так же, кнутом и пряником?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3123
Re: При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана...
Отправлено: 15.05.23 - 16:48
#4
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2970
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 15.05.23 - 16:50
#5
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Вангую что будет как при переименовании Давыденовки в Енбек. Соберут в зале нужное количество нужных людей и большинство проголосует как надо.





[Исправлено: юля елиссева, 15.05.2023 - 16:53]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
529
Re: При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана...
Отправлено: 15.05.23 - 17:13
#6
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Нало делать голосования через ЭЦП,например на егове, чтобы каждый мог САМ проголосовать. И чтобы был порог, ниже которого бы не рассматривали результаты.
Иначе будет как раньше - инициативная группа из 29 человек принимает решения за целые регионы.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13714
Re: При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана...
Отправлено: 15.05.23 - 17:31
#7
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ага а до этого как будто не голосовали)
также и сходы и встречи и дебаты и диспуты проводились
просто они хотят сказать что сейчас будут смотреть ТОЛЬКО на результаты голосования а не на запросы граждан и активистов
например не захотят жители жить на улице герасимова то и имя это этой улице давать не будут не смотря на все возможные истерики журналистов, СМИ и всего остального

а в целом все как шло так и будет идти
если в селе смородиновке 90% казахов то они и проголосуют за иное название более удобное для себя, как когда то на месте казахских аулов царская власть ставила поселки с названиями удобными для переселенных крестьян-Федоровки да Денисовки там теперь в обратную сторону пойдет)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12402
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 15.05.23 - 17:59
#8
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Надо настоящее повторное провести голосование в за Тобольске. А то в прошлый раз позорненько получилось)

[Исправлено: Vit, 15.05.2023 - 17:00]
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
271
Re: При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана...
Отправлено: 15.05.23 - 18:42
#9
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Не буду перечислять , но так как вам хочется уже не будет никогда! как народ проголосует так и будет. А вот как будет проходить голосование, с этого места поподробнее нельзя осветить? Или это секрет и лазейка для продвижения собственных амбиций!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15718
Re: При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана...
Отправлено: 15.05.23 - 19:14
#10
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Цитата:
vofkakst:
Нало делать голосования через ЭЦП,например на егове, чтобы каждый мог САМ проголосовать.

Не получится. У ЭЦП нет географической привязки. Иогут знакомые или родственники из Чимкента, например, проголосовать о переименовании села в Кустанайской области.
Цитата:
Учёт мнения населения будут проводить посредством открытого голосования, по результатам которого большинством голосов принимается решение. Итоги голосования оглашают на месте проведения и оформляют протоколом.

Источник:

Это совершенно не исключает ситуаций как были, например, в Затобольске. Никто почти не знал о слушаниях и только случайно узнали и места были заняты бюджетниками. А как быть в крупных городах? Какой процент населения того же Петропавловска вместит самый большой зал?
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