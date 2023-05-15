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≡ "Замки поставьте, на цепь сажайте..." - Аким Костаная о проблеме открытых колодцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46789
"Замки поставьте, на цепь сажайте..." - Аким Костаная о проблеме открытых колодцев
Отправлено: 15.05.23 - 16:20
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24 обращения об открытых колодцах в Костанае зарегистрировали на прошлой неделе в службе iKomek. Об этом на аппаратном совещании сообщил аким города Марат ЖУНДУБАЕВ. Он несколько раз повторил, что открытые колодцы - "бич нашего общества".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25649
Re: "Замки поставьте, на цепь сажайте..." - Аким...
Отправлено: 15.05.23 - 16:20
#1
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Вот тебе и цифровой Казахстан.
Над водятелами, чтобы их доить, над всеми понаставили камер, а над люками, где так же угроза жизни, если кто то туда попадет, ни одной.
Цитата:
пока не удалось поймать ни одного.

Это вообще кто сказал, прохожий или из массовки какой то?
Где полицейские, которые должны ловить воришек?
У них и спросите.
Зачем у этого то, который ни фига не знает в полицейской работе?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1197
Re: "Замки поставьте, на цепь сажайте..." - Аким...
Отправлено: 15.05.23 - 17:28
#2
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Цитата:
111:
Где полицейские, которые должны ловить воришек?

а с какого перепугу полицейские должны охранять люки?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13714
Re: "Замки поставьте, на цепь сажайте..." - Аким...
Отправлено: 15.05.23 - 17:40
#3
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Цитата:
Мы об этом говорим, говорим и не можем принять меры

Цитата:
Какая разница - мы тратим деньги, а их воруют, - отреагировал аким.

никогда не понимал этой риторики от первых лиц о МЫ говорим, МЫ предлагаем, МЫ тратим- больше похоже на биполярное расстройство
конкретно ты первое лицо ТЫ говоришь, руководишь, предлагаешь, тратишь и заставляешь на основе данных полученных от подчиненных
твое решение последнее в цепочке и явно не коллегиальное)
честнее надо быть честнее)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25649
"Замки поставьте, на цепь сажайте..." - Аким Костаная о проблеме открытых колодцев
Отправлено: 15.05.23 - 18:08
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
какого перепугу полицейские должны охранять люки?

Они обязаны ловить воров.
У них и люки украли, и воров не поймали.
Как так может быть?
Зачем тогда нам такая полиция?
Пусть идут работать тогда озеленителями или таксистами, больше пользы будет..
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