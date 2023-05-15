Отправлено: - 16:20

пока не удалось поймать ни одного.

Вот тебе и цифровой Казахстан.Над водятелами, чтобы их доить, над всеми понаставили камер, а над люками, где так же угроза жизни, если кто то туда попадет, ни одной.Цитата:Это вообще кто сказал, прохожий или из массовки какой то?Где полицейские, которые должны ловить воришек?У них и спросите.Зачем у этого то, который ни фига не знает в полицейской работе?