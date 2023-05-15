При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 15.05.23 - 16:37
Министерство культуры и спорта разработало правила учёта мнения населения соответствующей территории при наименованиях. Местные исполнительные органы будут проводить собрания, где жители смогут открыто проголосовать "за" или "против". Читать новость
Так, при наименовании и переименовании будут учитывать мнение жителей.
Это говорит о том, что ранее мнения жителей никто не спрашивал, не учитывал. Были спущенные сверху планы по официально непризнанной декоммунизации и деколонизации, амбиции родственников с прикормленными инициативными группами, постановочными собраниями и карманными историками.
Нало делать голосования через ЭЦП,например на егове, чтобы каждый мог САМ проголосовать. И чтобы был порог, ниже которого бы не рассматривали результаты. Иначе будет как раньше - инициативная группа из 29 человек принимает решения за целые регионы.
ага а до этого как будто не голосовали) также и сходы и встречи и дебаты и диспуты проводились просто они хотят сказать что сейчас будут смотреть ТОЛЬКО на результаты голосования а не на запросы граждан и активистов например не захотят жители жить на улице герасимова то и имя это этой улице давать не будут не смотря на все возможные истерики журналистов, СМИ и всего остального
а в целом все как шло так и будет идти если в селе смородиновке 90% казахов то они и проголосуют за иное название более удобное для себя, как когда то на месте казахских аулов царская власть ставила поселки с названиями удобными для переселенных крестьян-Федоровки да Денисовки там теперь в обратную сторону пойдет)
Не буду перечислять , но так как вам хочется уже не будет никогда! как народ проголосует так и будет. А вот как будет проходить голосование, с этого места поподробнее нельзя осветить? Или это секрет и лазейка для продвижения собственных амбиций!
vofkakst: Нало делать голосования через ЭЦП,например на егове, чтобы каждый мог САМ проголосовать.
Не получится. У ЭЦП нет географической привязки. Иогут знакомые или родственники из Чимкента, например, проголосовать о переименовании села в Кустанайской области. Цитата:
Учёт мнения населения будут проводить посредством открытого голосования, по результатам которого большинством голосов принимается решение. Итоги голосования оглашают на месте проведения и оформляют протоколом.
Это совершенно не исключает ситуаций как были, например, в Затобольске. Никто почти не знал о слушаниях и только случайно узнали и места были заняты бюджетниками. А как быть в крупных городах? Какой процент населения того же Петропавловска вместит самый большой зал?
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