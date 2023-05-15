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≡ В Казахстане блогеров хотят обязать помечать платные посты и платить налоги
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46787
В Казахстане блогеров хотят обязать помечать платные посты и платить налоги
Отправлено: 15.05.23 - 16:06
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По словам мажилисмена, законопроект будет прежде всего касаться онлайн-рекламы, так как сегодня в Интернет перетекают огромные потоки финансовых средств, в том числе денег рекламодателей. А правоотношения в этой сфере, по словам депутата, находятся в тени, либо в серой зоне.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25638
В Казахстане блогеров хотят обязать помечать платные посты и платить налоги
Отправлено: 15.05.23 - 16:06
#1
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Гнать его в шею надо и подальше.
Тогда как нет воды в поселках, газа, зарплата в 200 евро, то есть меньше в 25 раз чем у мусорщиков побежденной страны, о чем этот чел вообще говорит?
Хочет все сделать как в России, пожалуйста, уезжай в Россию и там эксперементируй..

[Исправлено: 111, 15.05.2023 - 16:09]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25638
Re: В Казахстане блогеров хотят обязать помечать платные посты и...
Отправлено: 15.05.23 - 16:13
#2
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Цитата:
"Два года назад меня "булили" и "тролили"

Теперь вот надо свою маленькую месть делать и мстить всему народу..
Хорошие у нас, главно мстительные депутатишки, совсем как в нашем дворе, который постоянно угрожает чтобы по 50 тысяч ему платили за его критику, того, как он нам врет все и как борется против жителей своего двора..
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1549
Re: В Казахстане блогеров хотят обязать помечать платные посты и...
Отправлено: 15.05.23 - 16:19
#3
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Цитата:
111:
о чем этот чел вообще говорит?


Ну формально, государство имеет право хотеть получать налоги с доходов всякого рода "инфлюенсеров", прости господи. :lol: Проблем в стране, конечно, хватает, но к этому они не имеют никакого отношения.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1549
В Казахстане блогеров хотят обязать помечать платные посты и платить налоги
Отправлено: 15.05.23 - 16:22
#4
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Цитата:
111:
как борется против жителей своего двора..


Ну вот скажи мне по совести, ты квартиры сдаешь, платишь налог-то небось? Почему ты платишь, а кто-то может не платить? Тебя самого не задевает такая несправедливость?

[Исправлено: JereK, 15.05.2023 - 16:22]
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