Отправлено: - 16:13

"Два года назад меня "булили" и "тролили"

Цитата:Теперь вот надо свою маленькую месть делать и мстить всему народу..Хорошие у нас, главно мстительные депутатишки, совсем как в нашем дворе, который постоянно угрожает чтобы по 50 тысяч ему платили за его критику, того, как он нам врет все и как борется против жителей своего двора..