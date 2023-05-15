"Мы хотели показать темную сторону скульптора" - Как прошла премьера первого костанайского детектива GOLOVOLOV
Отправлено: 15.05.23 - 09:36
- В фильме большая смысловая нагрузка на образ маньяка, - отмечает Нелли Жуламанова. - И семейная травма в малом возрасте оказала огромный эффект на данного персонажа. Мы стараемся показать, какой путь проделали герои фильма, что на них повлияло. Читать новость
Не первый. В 90-х был канал местный такой - 25-й канал. Там был оператор Василий Губарев. Он тоже снял короткометражку про детей - там ещё мой одноклассник снимался. Но сейчас этот фильм, наверное, нигде не найти.
Вот этим, я считаю, не стоит хвастать. Мат можно добавить как приправу - совсем немного, для передачи эмоций. Если мата много - сценарист и режиссер им просто затыкали брешь, не умея по-другому показать ситуацию.
Вот интересно, почему надо писать название латинскими буквами? Фильм, как я понял, на русском. Для чего это? Что за мода писать названия чуждыми буквами? Я даже не говорю про недоделанную абракадабру казахского на латинице. Те же вывески на магазинах и прочих шаражках... русские слова, но иностранным алфавитом. От желания выделится или какой-то ущербности? Объяснит кто-нибудь?
Цитата:
После развала СССР на всем постсоветском пространстве процветал бандитизм и, конечно, на нас это повлияло, - говорит Арыстан. - Я сам вырос в таком обществе, где нужно считаться с "ребятками", с братвой.
Чушь и стереотип. Сколько лет авторам... около 40 ? Да и мне чуть больше. О каких связях с братвой у 10 летнего ребенка может идти речь? Школа, поступление в институт, бедность всеобщая... А фильм о тех 90-х годах или современных? Если о последних, то это как же надо было страдать тогда, чтобы спустя 25 лет мат был градообразующим в фильме.
yudjin: Вот интересно, почему надо писать название латинскими буквами?
В России депутаты безуспешно лет 20 борются с этим, а нас тем более это будет процветать. Моду никто не отменял. А казахский на латинице, привыкать надо, это уже точно навсегда. Кстати я приноровился, мне даже нравится что у с апострофом или как там читается как у , а не как и.
Уточнил у Арыстана, почему название написано на латинице, он говорит, что так удобнее для тегов в Гугле, чтобы люди быстрее находили. Также в русском языке есть такая фамилия Головолов и создатели не хотели чтобы по запросу выдавалась она, а не их фильм.Также латиница удобнее для интернета, поэтому авторы решили писать название фильма на английском.
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