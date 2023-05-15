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≡ "Полной информации не будет". КНБ никогда не раскроет детали дела Масимова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46787
"Полной информации не будет". КНБ никогда не раскроет детали дела Масимова
Отправлено: 15.05.23 - 14:04
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Если сотрудники КНБ разгласят детали дела в отношении Карима Масимова, то сами окажутся на скамье подсудимых из-за грифа "совершенно секретно".
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
288
Re: "Полной информации не будет". КНБ никогда не...
Отправлено: 15.05.23 - 14:04
#1
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Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так Он не отверзал уст Своих
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