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"Или ворота закрывают, или машины моют" - Проверки на стройплощадках из-за грязных колес прокомментировал аким Костаная
"Или ворота закрывают, или машины моют" - Проверки на стройплощадках из-за грязных колес прокомментировал аким Костаная
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