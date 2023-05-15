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≡ "Или ворота закрывают, или машины моют" - Проверки на стройплощадках из-за грязных колес прокомментировал аким Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46787
"Или ворота закрывают, или машины моют" - Проверки на стройплощадках из-за грязных колес прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 15.05.23 - 11:51
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Марат ЖУНДУБАЕВ предложил штрафовать не водителей машин, а застройщиков. Размер штрафа будет гораздо выше, а значит и больше мотивации заботиться о чистоте спецтехники.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
288
Re: "Или ворота закрывают, или машины моют" - Проверки...
Отправлено: 15.05.23 - 11:51
#1
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Акела промахнулся, стае нужен новый вожак))
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
967
Re: "Или ворота закрывают, или машины моют" - Проверки...
Отправлено: 15.05.23 - 14:03
#2
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Интересно, стройка дома по Алтынсарина в районе лога, там где еще асфальт проваливался, Алтынсарина-Шипина ориентир. Там с выезда с этой стройки машины похоже не моют, часто асфальт грязный напротив выезда со стройки
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