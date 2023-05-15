НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Мы хотели показать темную сторону скульптора" - Как прошла премьера первого костанайского детектива GOLOVOLOV
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46784
"Мы хотели показать темную сторону скульптора" - Как прошла премьера первого костанайского детектива GOLOVOLOV
Отправлено: 15.05.23 - 09:36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- В фильме большая смысловая нагрузка на образ маньяка, - отмечает Нелли Жуламанова. - И семейная травма в малом возрасте оказала огромный эффект на данного персонажа. Мы стараемся показать, какой путь проделали герои фильма, что на них повлияло.
Читать новость

Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15716
Re: "Мы хотели показать темную сторону скульптора" - ...
Отправлено: 15.05.23 - 09:36
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
это первый в истории Костаная художественный авторский фильм.

Источник:

Не первый. В 90-х был канал местный такой - 25-й канал. Там был оператор Василий Губарев. Он тоже снял короткометражку про детей - там ещё мой одноклассник снимался. Но сейчас этот фильм, наверное, нигде не найти.

Цитата:
в нем много нецензурной лексики

Источник:

Вот этим, я считаю, не стоит хвастать. Мат можно добавить как приправу - совсем немного, для передачи эмоций. Если мата много - сценарист и режиссер им просто затыкали брешь, не умея по-другому показать ситуацию.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12401
Re: "Мы хотели показать темную сторону скульптора" - ...
Отправлено: 15.05.23 - 10:24
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждём премьеру на ютубе. Обезательно гляну. Я большой любитель разных фильмов. Хотя понимаю что будет муть, но я выдержу. Всё таки костанайцы снимали.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9155
Re: "Мы хотели показать темную сторону скульптора" - ...
Отправлено: 15.05.23 - 11:30
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
GOLOVOLOV

Вот интересно, почему надо писать название латинскими буквами? Фильм, как я понял, на русском. Для чего это? Что за мода писать названия чуждыми буквами? Я даже не говорю про недоделанную абракадабру казахского на латинице. Те же вывески на магазинах и прочих шаражках... русские слова, но иностранным алфавитом. От желания выделится или какой-то ущербности? Объяснит кто-нибудь?

Цитата:
После развала СССР на всем постсоветском пространстве процветал бандитизм и, конечно, на нас это повлияло, - говорит Арыстан. - Я сам вырос в таком обществе, где нужно считаться с "ребятками", с братвой.

Чушь и стереотип.
Сколько лет авторам... около 40 ? Да и мне чуть больше. О каких связях с братвой у 10 летнего ребенка может идти речь? Школа, поступление в институт, бедность всеобщая...
А фильм о тех 90-х годах или современных? Если о последних, то это как же надо было страдать тогда, чтобы спустя 25 лет мат был градообразующим в фильме.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 76, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 76
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS