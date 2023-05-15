Отправлено: - 11:30

GOLOVOLOV

После развала СССР на всем постсоветском пространстве процветал бандитизм и, конечно, на нас это повлияло, - говорит Арыстан. - Я сам вырос в таком обществе, где нужно считаться с "ребятками", с братвой.

Цитата:Вот интересно, почему надо писать название латинскими буквами? Фильм, как я понял, на русском. Для чего это? Что за мода писать названия чуждыми буквами? Я даже не говорю про недоделанную абракадабру казахского на латинице. Те же вывески на магазинах и прочих шаражках... русские слова, но иностранным алфавитом. От желания выделится или какой-то ущербности? Объяснит кто-нибудь?Цитата:Чушь и стереотип.Сколько лет авторам... около 40 ? Да и мне чуть больше. О каких связях с братвой у 10 летнего ребенка может идти речь? Школа, поступление в институт, бедность всеобщая...А фильм о тех 90-х годах или современных? Если о последних, то это как же надо было страдать тогда, чтобы спустя 25 лет мат был градообразующим в фильме.