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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 369 из 369«1...367368369
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7648
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 17:16
#5521
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Цитата:
111:
Нет первоисточника.

----Какой ТЕБЕ нужен первоисточник ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7648
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 17:23
#5522
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Цитата:
111:
Нет первоисточника.

----Какой ТЕБЕ нужен первоисточник ??
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7648
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 17:26
#5523
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Цитата:
111:
доказательств их применения я не вижу.

------------Ты много чего не видишь .А видишь только то , что выгодно тебе .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7648
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 17:28
#5524
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Цитата:
111:
А ещё ВСУ сегодня второй день подряд наносят удары по Луганску англо-французскими ракетами Storm Shadow.

---Твои слова .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7648
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 17:33
#5525
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Цитата:
111:
Он профессионал.

---Гордишься им ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7648
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 17:34
#5526
Комментарий удален модератором.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7648
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 17:39
#5527
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Цитата:
111:
Известно о 23 погибших, в том числе 6 детях.

---Ты сам ЛИЧНО это видел ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7648
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 17:41
#5528
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Цитата:
111:
По данным украинского министра внутренних дел Игоря Клименко

---Почему ему можно верить ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25634
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 18:39
#5529
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Цитата:
Гога:
№5506 - а шо на венке надпись на английском???

Покажи венок.
Даже если и есть надписи на кпзазском, английком, что тут такого?
Думаешь тысячи человек не могут выразить соболезнования на своих языках?
По моему ты циничен по отношению к смертям детей и просто на гробах уже выискиваешь крень какую то ради оправдания их смерти..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25634
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 18:40
#5530
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Цитата:
Гога:
Какой ТЕБЕ нужен первоисточник ??

Который делает фото, видео, который сам пересказывает то, что видел, и на кого ссылаются..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25634
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 18:44
#5531
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Цитата:
Гога:
Почему ему можно верить ?

Ему не надо верить.
Просто надо сопоставить факты, сходится или нет.
Погибли эти дети или нет.
Как видим, дети погибли.
Значит все совпадает.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25634
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 18:46
#5532
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Цитата:
Гога:
Ты сам ЛИЧНО это видел ?

Разумеется, фото, имена погибших, соболезнования, некрологи, все это есть в открытом доступе.
Не как у тебя, что там предатель фсбшник сочинил и ты выдал это за доказательство, без фото, без имен без того, где их убили.
То есть по сочинению у вас одни и те же оценки, двойки..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25634
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 18:48
#5533
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Цитата:
Гога:
Гордишься им ??

Мои личные ощЮщения пусть остануться лучше при мне.
Любишь не любишь, это не разговор двух мужчин..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7648
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 22:33
#5534
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Правды тут не найдешь .

[Исправлено: Гога, 14.05.2023 - 19:34]
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К
§ Карачун
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
19
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.05.23 - 06:03
#5535
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Цитата:
Skeptic:А это из серии "нет пророка в Отечестве своём"

Источник:

я тоже разделяю мнение о всём умном "там", и базирую это мнение на самом простом основании - "там" есть спрос на ум, у нас нет. в отношении продаж за рубеж я скорее имел ввиду пассаж автора Цитата:
Почему ТОО «НТЦВ» вместо того, чтобы все силы и средства тратить на производство хлореллы и запуск её в водоёмы, тратит массу усилий и средств на объяснения эффективности своей технологии в каждом отдельном случае?

Источник:
форма организации - тоо, то есть частное предприятие. ну попробовали раз, ну может быть второй, в случае если с первого не "насладились" интеллектом "каждого отдельного случая", или если имеют лёгкую форму мазохизма. а дальше забивается болт на местный истеблишмент и технология продается дельным людям со здоровой головой.
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