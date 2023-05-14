Гога: №5506 - а шо на венке надпись на английском???
Покажи венок. Даже если и есть надписи на кпзазском, английком, что тут такого? Думаешь тысячи человек не могут выразить соболезнования на своих языках? По моему ты циничен по отношению к смертям детей и просто на гробах уже выискиваешь крень какую то ради оправдания их смерти..
Разумеется, фото, имена погибших, соболезнования, некрологи, все это есть в открытом доступе. Не как у тебя, что там предатель фсбшник сочинил и ты выдал это за доказательство, без фото, без имен без того, где их убили. То есть по сочинению у вас одни и те же оценки, двойки..
я тоже разделяю мнение о всём умном "там", и базирую это мнение на самом простом основании - "там" есть спрос на ум, у нас нет. в отношении продаж за рубеж я скорее имел ввиду пассаж автора Цитата:
Почему ТОО «НТЦВ» вместо того, чтобы все силы и средства тратить на производство хлореллы и запуск её в водоёмы, тратит массу усилий и средств на объяснения эффективности своей технологии в каждом отдельном случае?
форма организации - тоо, то есть частное предприятие. ну попробовали раз, ну может быть второй, в случае если с первого не "насладились" интеллектом "каждого отдельного случая", или если имеют лёгкую форму мазохизма. а дальше забивается болт на местный истеблишмент и технология продается дельным людям со здоровой головой.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать