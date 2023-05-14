Отправлено: - 06:03

Skeptic:А это из серии "нет пророка в Отечестве своём"



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=48697&forumid=1 А это из серии "нет пророка в Отечестве своём"Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48872 Почему ТОО «НТЦВ» вместо того, чтобы все силы и средства тратить на производство хлореллы и запуск её в водоёмы, тратит массу усилий и средств на объяснения эффективности своей технологии в каждом отдельном случае?Источник:

Цитата:я тоже разделяю мнение о всём умном "там", и базирую это мнение на самом простом основании - "там" есть спрос на ум, у нас нет. в отношении продаж за рубеж я скорее имел ввиду пассаж автора Цитата:форма организации - тоо, то есть частное предприятие. ну попробовали раз, ну может быть второй, в случае если с первого не "насладились" интеллектом "каждого отдельного случая", или если имеют лёгкую форму мазохизма. а дальше забивается болт на местный истеблишмент и технология продается дельным людям со здоровой головой.