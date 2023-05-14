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И еще одно. Невольно задумываешься о судьбах миллионов и миллионов, которые в последние десятилетия и особенно годы оказываются сорванными со своих мест и «унесенными ветром» истории в разные уголки уже не одной страны, а целой планеты. Ведь это безо всякого преувеличения наша общая боль, наши уже нынешние кровоточащие раны

Цитата:Ой, да ладно как говорится понты то гнать!Хватит!Иначе вы хотя бы написали хоть одну маахонькую статью, о том, как вам жалко бывший наш советский народ из Украины, который бежал от войны и которых более десяти миллионов людей..Сколько бежало из России, сколько преследуется массовым гонениям сегодня, как в сталинские годы..Даже людей русской культуры объявляют террористами и охотятся на них по всему миру..Нет у вас никакой общей боли и тем более кровоточащих ран.Не вижу в корне этого.Есть лишь пафос, красивые слова..