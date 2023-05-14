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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Живая встреча с писателем
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46782
Юрий БОНДАРЕНКО: Живая встреча с писателем
Отправлено: 14.05.23 - 11:59
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Такое ощущение, что литературно-публицистическая жизнь Костаная в последние годы тускнеет. Тем интереснее оказалась встреча в областной библиотеке им. Толстого с приехавшим издалека нашим бывшим земляком и автором книги «Степь» Андреем Рейзвихом.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6076
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Живая встреча с писателем
Отправлено: 14.05.23 - 11:59
#1
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Ведь это безо всякого преувеличения наша общая боль, наши уже нынешние кровоточащие
Намедни смотрел видео, автор уверял что эта заварушка на Украине некая месть Путина,при этом приводит убедительные доводы о том что пронацистски настроенных всего лишь 2%, остальные мирные граждане. Однако, на деле эти двое из ста смогли настроить всю страну в антирусское русло. Самое главное,весь мир подключился в эту кампанию
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25631
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Живая встреча с писателем
Отправлено: 14.05.23 - 12:14
#2
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Цитата:
И еще одно. Невольно задумываешься о судьбах миллионов и миллионов, которые в последние десятилетия и особенно годы оказываются сорванными со своих мест и «унесенными ветром» истории в разные уголки уже не одной страны, а целой планеты. Ведь это безо всякого преувеличения наша общая боль, наши уже нынешние кровоточащие раны

Ой, да ладно как говорится понты то гнать!
Хватит!
Иначе вы хотя бы написали хоть одну маахонькую статью, о том, как вам жалко бывший наш советский народ из Украины, который бежал от войны и которых более десяти миллионов людей..
Сколько бежало из России, сколько преследуется массовым гонениям сегодня, как в сталинские годы..
Даже людей русской культуры объявляют террористами и охотятся на них по всему миру..
Нет у вас никакой общей боли и тем более кровоточащих ран.
Не вижу в корне этого.
Есть лишь пафос, красивые слова..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2071
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Живая встреча с писателем
Отправлено: 14.05.23 - 21:37
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
смогли настроить всю страну в антирусское русло.

Никто более , чем сами русские не сделали больше для того, чтобы развивалосьэто самоё антирусское русло.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6076
Юрий БОНДАРЕНКО: Живая встреча с писателем
Отправлено: 14.05.23 - 21:57
#4
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Вот зачем врать и выдумывать и тем более переворачивать с больной головы, Никто в кремле не собирался Хохлов на гиляку, печеньками майданутых кто угощал?
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