При обсуждении этой проблемы основной упор по умолчанию делается на количестве воды. И практически ничего не говорится о том, как добиться, чтобы вода в необходимом стране количестве была ещё и качественной. Читать новость
У ТОО "НТЦВ" вы спрашивали: - почему они заняты не производством своей технологии, а рекламой, может просто надо поднять телефонную трубку и позвонить им, чем спрашивать про это через провинциальную газету, которую навряд ли читают в СевКазе ?? Кроме публикации в "НГ" своих предложении правительству, вы писали об этом мажорным членам правительства?? или хотя бы были на недавней встрече в Костанае с молодой девушкой, министром по какой то экологии, охране природной среды и чему там то ещё - наверное этим вопросом возглавляемое ею ведомство тоже занимается ??
ACROS: писали об этом мажорным членам правительства??
Вот именно , что мажорным. Я уже наверное всем надоел с тезисом об отсутствии профессионализма в правительстве. Когда у меня была своя технология, думаете я не пытался рассказать чиновникам о её преимуществе? Бесплатно ставил свои светильники по городам и весям. Наивный, думал посмотрят на практике , убедятся, тут то я и развернусь. Уверен так же и с этим ТОО, скорее всего на руках куча положительных отзывов, а ещё больше отписок от чиновников.
непрофессионализм чиновников+наша антикоррупционная борьба,когда любая инициаьтива наказуема, дают такой эффект. Они лучше будут хлоркой водоёмы засыпать, чем какой то хлореллой оздоравливать. Потому что на хлорку есть нормативы которые идут с советских времён, а на что то новое нет ничего. Вероятность сесть за нецелевое расходование госсредств около 80 %, будет чиновник внедрять что то новое?Ответ очевиден. Про хлорку это я утрированно, даже не в курсе чем борются с сине -зелёными водорослями
А эта девушка министр, наговорит вам кучу правильных вещей, скажет вам кучу комплиментов, даст указание рассмотреть. но делать ничего не станет. Ибо чревато. Вот и получается большая куча. Если рассматривать коррупцию как тормоз развития Казахстана, то нужно к тормозам прибавить ещё и борьбу с коррупцией в нынешнем виде, оба тянут нас на дно
63 против 8 миллиардов как-то не аргумент. а цианобактерии как раз источник, производитель кислорода. в отличие от деревьев, которые как вырабатывают так и поглощают его. однако если хлорелла производит кислорода в равном или большем количестве чем сине-зеленые, то... не то чтобы не понятно, все что касается казахстана и чего-то действительно дельного, полезного и адекватного понятно априори - им просто не по пути. Если технология действительно хороша, почему-бы не продавать её за рубеж.
А это из серии "нет пророка в Отечестве своём" У нас по сей день живёт мнение, что всё умное может быть только "там". Своим специалистам самых разных профессий создали такие условия, что они уехали, зато со щенячьим восторгом приглашаем иностранцев и платим им в разы бОльшие суммы, чем своим. Того же Димаша Кудайбергена здесь гнобили, а когда он прогремел в Китае и России, "вдруг" вспомнили, что он НАШ и начали его превозносить... По всему миру выискивают людей, сколько-нибудь засветившихся в науке, спорте, политике, искусстве... чтобы с "гордостью" заявить, что герой - родом из Казахстана. Стыдобище. Но так и живём. Я не удивлюсь, если этим ребятам надоест биться лбом в стену и они просто уедут в ту же Россию или Германию и там быстро станут миллионерами. Тогда здесь "спохватятся" и будут готовы платить им же миллионы, чтобы они приехали и оживили наши зарастающие водоёмы. И всё будет "логично". Это же ЗАГРАНИЧНЫЕ специалисты приедут, не чета НАШИМ.
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