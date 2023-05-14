Отправлено: - 11:58

Vit:

Так ты позвони своему племяннику, скажи ему хватит стрелять в украинцев

Цитата:С чего я это должен звонить ему?Его лет 10 учили убивать других.Это его работа, он сам пошел учиться, за это он один раз бесплатно в году с семьей получает отпуск в Крым, летает бесплатно на любых самолетах, получает в переводе на наши деньги до пяти миллионов в месяц.Он профессионал.Профессиональный военный летчик убийца и это его хлеб.Не станет Путина когда, по причине долгих лет жизни, контракт его будет продлен с другими президентами автоматически.И под командованием других главнокомандующих он обязан и будет убивать.Это его работа, по другому жить профи не могут.Может и его там кокнули, не знаю.Но будет похоронен Героем конечно же.Но пока сеструха молчит, значит не он.