Ульяна Тройчук – 8 лет (2014 года рождения) – погибла вместе с отцом Романом, его женой Антониной и бабушкой; София Шульга – 11 лет (2011 года рождения) – ученица 6 класса Уманской гимназии № 5; Кирилл Писарев – 17 лет (2005 года рождения) – брат Софийки Шульги, учащийся 11 класса Уманского лицея № 1. Семья парня несколько лет назад уже убегала от войны с Луганщины. У погибших детей остались мама, папа и младший братик; Иван Одайский – 1,5 года (2021) – погиб с мамой 28-летней Еленой Одайской;Алексей Лысак – 16 лет; Алина Барченко – 10 лет. Сестра Алексея Лысака. Дети погибли с мамой Ирой, бабушкой и тетей.
Если ты намекаешь на предателя Родины.. Хм.. А предателям верить можно? Ты веришь? Тем более просто словам? Он первоисточник? Где же доказательства от предателя, как обычно, нету? Неужели только очередная провокация?
Атака произошла около 4 часов утра по местному времени[6]. Ракета нанесла повреждения десяти многоэтажным домам, однако наибольшие повреждения получила девятиэтажка, в которую пришлось прямое попадание ракеты[7]. В этом доме был уничтожен целый подъезд, а остальное здание охватил пожар[7]. По данным украинского министра внутренних дел Игоря Клименко, в этом подъезде имелось 46 квартир, из которых 27 были полностью уничтожены[7]. В подъезде проживало 109 человек[7].
Живший в соседнем доме очевидец атаки говорил: «Мы вскочили, ребёнка спрятали в туалет между основными стенами, за окном все было в дыму, ничего не было видно. Когда немного стихло, спустился вниз — части соседнего дома не было, один подъезд просто сложился. Всюду кричали люди, все горело, было полно побитых машин, наша машина тоже была побита»[7].
Известно о 23 погибших, в том числе 6 детях. Два человека остаются пропавшими без вести[8][9]. Ещё 18 человек получили ранения; 9 из них госпитализированы[2].
Столпакова Олеся Дмитриевна, 27.04.2016г.р. Панюхно Александра Антоновна, 22.08.2013 г.р. Столпакова Елена Александровна, 01.02.1991 г.р. Столпаков Дмитрий Сергеевич, 03.05.1988 г.р. Жихарев Александр Иванович, 04.01.1973 г.р. – отец Елены Жихарева Татьяна Евгеньевна 16.01.1973 г.р. – мать Елены
Что касается ракет этих. Пока что доказательств их применения я не вижу. Самолеты и вертолеты да, уничтожены, опять же кем и чем, не ясно. Про ракеты надо подождать, а не сразу верить слепо Это вот от Рыбаря, кстати у него неплохие карты иногда..
-"Сегодняшний день стал чёрной датой для российской авиации — в Брянской области были утеряны два вертолета и два самолёта. А ещё ВСУ сегодня второй день подряд наносят удары по Луганску англо-французскими ракетами Storm Shadow. В Бахмуте штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продвинулись на 550 метров. В Хмельницком уничтожена база хранения авиационных боеприпасов."
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