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Есть хронология событий.С ссылкамиАтака произошла около 4 часов утра по местному времени[6]. Ракета нанесла повреждения десяти многоэтажным домам, однако наибольшие повреждения получила девятиэтажка, в которую пришлось прямое попадание ракеты[7]. В этом доме был уничтожен целый подъезд, а остальное здание охватил пожар[7]. По данным украинского министра внутренних дел Игоря Клименко, в этом подъезде имелось 46 квартир, из которых 27 были полностью уничтожены[7]. В подъезде проживало 109 человек[7].Живший в соседнем доме очевидец атаки говорил: «Мы вскочили, ребёнка спрятали в туалет между основными стенами, за окном все было в дыму, ничего не было видно. Когда немного стихло, спустился вниз — части соседнего дома не было, один подъезд просто сложился. Всюду кричали люди, все горело, было полно побитых машин, наша машина тоже была побита»[7].Известно о 23 погибших, в том числе 6 детях. Два человека остаются пропавшими без вести[8][9]. Ещё 18 человек получили ранения; 9 из них госпитализированы[2].