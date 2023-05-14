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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 368 из 368«1...366367368
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25624
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 03:23
#5506
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Есть фото отцов, матерей, где их хоронят
Гробы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25624
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 03:24
#5507
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Есть здания, которые разрушили твои любимые оккупанты, убив этих детей

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25624
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 03:26
#5508
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Есть имена реальных детей

Ульяна Тройчук – 8 лет (2014 года рождения) – погибла вместе с отцом Романом, его женой Антониной и бабушкой;
София Шульга – 11 лет (2011 года рождения) – ученица 6 класса Уманской гимназии № 5;
Кирилл Писарев – 17 лет (2005 года рождения) – брат Софийки Шульги, учащийся 11 класса Уманского лицея № 1. Семья парня несколько лет назад уже убегала от войны с Луганщины. У погибших детей остались мама, папа и младший братик;
Иван Одайский – 1,5 года (2021) – погиб с мамой 28-летней Еленой Одайской;Алексей Лысак – 16 лет;
Алина Барченко – 10 лет. Сестра Алексея Лысака. Дети погибли с мамой Ирой, бабушкой и тетей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25624
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 03:28
#5509
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И есть элементарные ссылки на те издания, кто называет имена, показывает здания, фотографирует, либо ссылается на первоисточник, с фото и иными доказательствами зверства оккупантов

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25624
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 03:36
#5510
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Если ты намекаешь на предателя Родины..
Хм..
А предателям верить можно?
Ты веришь?
Тем более просто словам?
Он первоисточник?
Где же доказательства от предателя, как обычно, нету?
Неужели только очередная провокация?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25624
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 03:41
#5511
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Есть хронология событий.
С ссылками

Атака произошла около 4 часов утра по местному времени[6]. Ракета нанесла повреждения десяти многоэтажным домам, однако наибольшие повреждения получила девятиэтажка, в которую пришлось прямое попадание ракеты[7]. В этом доме был уничтожен целый подъезд, а остальное здание охватил пожар[7]. По данным украинского министра внутренних дел Игоря Клименко, в этом подъезде имелось 46 квартир, из которых 27 были полностью уничтожены[7]. В подъезде проживало 109 человек[7].

Живший в соседнем доме очевидец атаки говорил: «Мы вскочили, ребёнка спрятали в туалет между основными стенами, за окном все было в дыму, ничего не было видно. Когда немного стихло, спустился вниз — части соседнего дома не было, один подъезд просто сложился. Всюду кричали люди, все горело, было полно побитых машин, наша машина тоже была побита»[7].

Известно о 23 погибших, в том числе 6 детях. Два человека остаются пропавшими без вести[8][9]. Ещё 18 человек получили ранения; 9 из них госпитализированы[2].
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25624
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 03:49
#5512
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Как видим, атака подло прошла под утро, как у Гитлера, в 4 утра.
Вот этого я не знал..
То же самое и с семьей Столпаковых, их 8 человек по моему убили.
Вот они живые до 24 февраля даже счастливы

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25624
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 03:51
#5513
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Вот имена

Столпакова Олеся Дмитриевна, 27.04.2016г.р.
Панюхно Александра Антоновна, 22.08.2013 г.р.
Столпакова Елена Александровна, 01.02.1991 г.р.
Столпаков Дмитрий Сергеевич, 03.05.1988 г.р.
Жихарев Александр Иванович, 04.01.1973 г.р. – отец Елены
Жихарева Татьяна Евгеньевна 16.01.1973 г.р. – мать Елены
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25624
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 03:55
#5514
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Вот их последнее пристанище, куда их закопали без гробов, без отпеваний, оккупанты, просто зарыли в песок как мусор..



Пришлось конечно же выкапывать и делать экспертизы

Вот так это все делается, а не сочиняется предателями фсбшниками, которые просто врут.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25624
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 04:16
#5515
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Цитата:
Гога:
две крылатые ракеты Storm Shadow

Что касается ракет этих.
Пока что доказательств их применения я не вижу.
Самолеты и вертолеты да, уничтожены, опять же кем и чем, не ясно.
Про ракеты надо подождать, а не сразу верить слепо
Это вот от Рыбаря, кстати у него неплохие карты иногда..

-"Сегодняшний день стал чёрной датой для российской авиации — в Брянской области были утеряны два вертолета и два самолёта. А ещё ВСУ сегодня второй день подряд наносят удары по Луганску англо-французскими ракетами Storm Shadow. В Бахмуте штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продвинулись на 550 метров. В Хмельницком уничтожена база хранения авиационных боеприпасов."
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