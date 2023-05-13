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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4222
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.05.23 - 08:25
#5491
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Цитата:
Гога:
всех заиб...


.....заиб...- через Е, вроде пишеться.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4222
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.05.23 - 08:56
#5492
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Цитата:
Skeptic:
(Это же последние пару лет, к сожалению, наблюдается и в Казахстане…)


Ну, да, и ещё ОФИЦИАЛЬНО преподают ЧТО ТО нацисткое, начиная аж с детских садов: - это уже не ново от вас - какой ещё бред, вы скажете на этот раз, кроме публикуя банальную перепечатку с так называемого интернета - очевидно, с вашего источника образования ??
Кстати, раз вы УТВЕРЖДАЕТЕ что начиная с детских садов в Казахстане ОФИЦИАЛЬНО преподают что то нацисткое и причём неоднократно ( где то у меня сохранился скриншот ваших утверждении), хотелось бы что бы вы преподнесли ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ваших утверждении ( учебники, методички, планы работ и прочее, естественно утверждённые ОФИЦИАЛЬНО каким нибудь образовательным органом, типа РОНО или Департаментом обл.обр или Мин.образованием РК)- а то эти ваши заявления утверждаемые в официальной газете как в органах СМИ; - мои знакомые юристы ознакомившись с вашими комментами, говорят - попахивает иском и судебным разбирательством, по самой плохой статье.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25612
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.05.23 - 14:34
#5493
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Кстати вот Донецк, Донбасс..
До 24.02.
Который бомбят уже 8 лет
Восемь лет!



[Исправлено: 111, 14.05.2023 - 00:21]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25612
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.05.23 - 14:36
#5494
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И рядом на другой стороне Марьинка, которую освобождают оккупанты, не бомбят то есть этот город..



[Исправлено: 111, 14.05.2023 - 00:19]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3465
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.05.23 - 22:31
#5495
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Часы Судного дня сдвинули на десять секунд вперед. До полуночи, что означает мировой ядерный катаклизм,осталось
90 СЕКУНД!
Тревожно!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25612
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.05.23 - 23:20
#5496
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Дети собирают свои дома в пазлах, которые разбомбили оккупанты, навязывая свой мир.
Не дай Аллах нашим детям это видеть, не то что собирать такие не детские пазлы..


[Исправлено: 111, 14.05.2023 - 00:30]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12395
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 00:29
#5497
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Цитата:
111: Не дай Аллах нашим детям это видеть, не то что собирать такие не детские пазлы.
Этого мало. Нужно ещё перестать пропагандировать русофобию. А то один с унитазом бегает около памятника Жукова. Хотя он даже не сможет отличить украинца от русского и в случае войны будет всех убивать. А другой от безделия блогером стал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25612
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.05.23 - 00:32
#5498
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Цитата:
Vit:
в случае войны будет всех убивать.

Будет, не будет..
Ты Бог наверно, раз все знаешь?
И то, что Россия коварно нападет в 5 утра на спящее мирное население Украины, тоже знал?
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