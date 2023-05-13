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≡ Найти акима за пару часов - Такой квест пришлось пройти жителям района Беимбета Майлина, чтобы задать вопросы Кумару Аксакалову
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46780
Найти акима за пару часов - Такой квест пришлось пройти жителям района Беимбета Майлина, чтобы задать вопросы Кумару Аксакалову
Отправлено: 13.05.23 - 16:38
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О визите Кумара АКСАКАЛОВА в район имени Беимбета Майлина местные жители знали давно. Знали, что приедет 11 мая. Знали, что будет проводить с населением. Чего не знали до последнего момента - где именно глава региона собирается общаться с людьми.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2070
Re: Найти акима за пару часов - Такой квест пришлось пройти...
Отправлено: 13.05.23 - 16:38
#1
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Ух как я его не люблю. Аргументов много, и все не такие значимые. Скажем так , я не люблю нынешнего акима Костанайской области за то, что я разочаровался в Жана Казахстан.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2070
Re: Найти акима за пару часов - Такой квест пришлось пройти...
Отправлено: 13.05.23 - 16:43
#2
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У меня есть такое предложение, давайте сделаем отдельный областной центр, между Костанаем и Рудным, пусть там Аким области решает свои нерешённые задачи на уровне акима города, а в дела города областного подчинения (Костанай ) пусть не суётся
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1070
Re: Найти акима за пару часов - Такой квест пришлось пройти...
Отправлено: 13.05.23 - 17:37
#3
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Откройте филиал и работайте со школьниками!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25612
Re: Найти акима за пару часов - Такой квест пришлось пройти...
Отправлено: 13.05.23 - 19:04
#4
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Цитата:
Первый мой вопрос - о газификации села Кызылжар. На


Наши олигархи удавятся от жадности, чтобы провести газ еще куда нибудь..
Ну а аким конечно так сказал, как обычно, в таком то году..
Это они уже 36 лет говорят..
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1336
Re: Найти акима за пару часов - Такой квест пришлось пройти...
Отправлено: 13.05.23 - 20:38
#5
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«На ремонт дорог в трех селах выделено 306,5 тенге». Очепятка наверное, за такие деньги только пару камешков щебёнки можно кинуть. А так да, сёла конечно в плачевном состоянии.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1685
Re: Найти акима за пару часов - Такой квест пришлось пройти...
Отправлено: 13.05.23 - 21:22
#6
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Цитата:
olegggon:
Очепятка наверное, за такие деньги только пару камешков щебёнки можно кинуть.

Исправил. Спасибо
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
946
Найти акима за пару часов - Такой квест пришлось пройти жителям района Беимбета Майлина, чтобы задать вопросы Кумару Аксакалову
Отправлено: 14.05.23 - 00:15
#7
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Цитата:
saba:
Ух как я его не люблю

Конечно же он не девушка, чтобы его любить... Но к сожалению я солидарен с Вами, толку от него будет мало, примерно столько, сколько и от "барда". Видимо, поговорка "своя рубашка ближе к телу", это не про чиновников/акимов, не получается у них на родине порядок наводить почему-то!? Пару-тройку лет перекантуется и дальше поедет...

[Исправлено: KOS77, 13.05.2023 - 23:17]
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