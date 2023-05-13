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≡ «Была ли курица, которая сгорела?» - Жители Аманкарагая заявляют иски к бывшему директору лесхоза
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46780
«Была ли курица, которая сгорела?» - Жители Аманкарагая заявляют иски к бывшему директору лесхоза
Отправлено: 13.05.23 - 14:49
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В суде №2 Костаная продолжается процесс по делу Асгата Жакашева, руководившего ГУ «Басаманское лесное хозяйство», когда там в сентябре 2022 года случился большой пожар. Выгорело 39 тыс. га угодий, имущество лесхозов, недвижимость и хозяйство жителей нескольких поселков.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25612
Re: «Была ли курица, которая сгорела?» - Жители Аманкарагая...
Отправлено: 13.05.23 - 14:49
#1
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Мда уж.
Живя в красивых лесах, порой надо осознавать и опасность этого жития с природой..
Надо было все таки делать документы на курочек..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6074
Re: «Была ли курица, которая сгорела?» - Жители Аманкарагая...
Отправлено: 13.05.23 - 15:56
#2
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Заранее зная что с виновного даже сотой доли не взыскать из предъявленных миллиардов, зачем вообще устраивать это судилище, только для успокоения потерпевших
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2070
Re: «Была ли курица, которая сгорела?» - Жители Аманкарагая...
Отправлено: 13.05.23 - 16:34
#3
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Стыдобище, честно. Может он и виноват в чём то, но не в просчётах государства. А теперь государство ему , что то предъявляет, если бы не уголовное преследование я бы признал вину и попросил бы признать меня банкротом. Если ты не Назарбаев как можешь ты покрыть такой ущерб.В этом случае Назарбаев не виноват, я так как финансовую фигуру номер 1 в нашем мире.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1196
Re: «Была ли курица, которая сгорела?» - Жители Аманкарагая...
Отправлено: 13.05.23 - 20:45
#4
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Цитата:
- Какие документы у нас на сено могут быть? Привезли, мы и взяли по 650 тенге за тюк. Ячмень брали по 120 тысяч за тонну, - ответила Добровольская, - но чеков, конечно, нет.

Источник:

какие документы? Усы, лапы, хвост – вот все документы!

И как можно требовать гражданские иски о возмещении материального ущерба,если вина обвиняемого ещё не доказана? Завтра выясниться что это был умышленный поджёг и найдется реальный пироман который стоял на учёте в психоневрологическом диспансере и совершил поджёг и во всём сам чистосердечно признался
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25881
«Была ли курица, которая сгорела?» - Жители Аманкарагая заявляют иски к бывшему директору лесхоза
Отправлено: 13.05.23 - 22:01
#5
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Цитата:
111:
Надо было все таки делать документы на курочек..

Каждой курице - паспорт с фотографией.
Каждому цыплёнку - свидетельство о рождении... :lol: ;-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25612
«Была ли курица, которая сгорела?» - Жители Аманкарагая заявляют иски к бывшему директору лесхоза
Отправлено: 13.05.23 - 23:16
#6
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Цитата:
drakon:
Каждой курице - паспорт с фотографией.

И каждому барану

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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
946
Re: «Была ли курица, которая сгорела?» - Жители Аманкарагая...
Отправлено: 14.05.23 - 00:23
#7
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Бред бредячий это судилище, не знают бедолаги на кого (или благодаря кому) списать "ярды" денег и ещё погорельцев сюда подтянули, чтобы тем точно никто ничего не возместил...
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