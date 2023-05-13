Отправлено: - 00:15

saba:

Ух как я его не люблю

[Исправлено: KOS77, 13.05.2023 - 23:17]

Цитата:Конечно же он не девушка, чтобы его любить... Но к сожалению я солидарен с Вами, толку от него будет мало, примерно столько, сколько и от "барда". Видимо, поговорка "своя рубашка ближе к телу", это не про чиновников/акимов, не получается у них на родине порядок наводить почему-то!? Пару-тройку лет перекантуется и дальше поедет...