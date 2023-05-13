Re: «Была ли курица, которая сгорела?» - Жители Аманкарагая...

Отправлено: - 16:34

Стыдобище, честно. Может он и виноват в чём то, но не в просчётах государства. А теперь государство ему , что то предъявляет, если бы не уголовное преследование я бы признал вину и попросил бы признать меня банкротом. Если ты не Назарбаев как можешь ты покрыть такой ущерб.В этом случае Назарбаев не виноват, я так как финансовую фигуру номер 1 в нашем мире.