Отправлено: - 08:56

Skeptic:

(Это же последние пару лет, к сожалению, наблюдается и в Казахстане…)

Цитата:Ну, да, и ещё ОФИЦИАЛЬНО преподают ЧТО ТО нацисткое, начиная аж с детских садов: - это уже не ново от вас - какой ещё бред, вы скажете на этот раз, кроме публикуя банальную перепечатку с так называемого интернета - очевидно, с вашего источника образования ??Кстати, раз вы УТВЕРЖДАЕТЕ что начиная с детских садов в Казахстане ОФИЦИАЛЬНО преподают что то нацисткое и причём неоднократно ( где то у меня сохранился скриншот ваших утверждении), хотелось бы что бы вы преподнесли ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ваших утверждении ( учебники, методички, планы работ и прочее, естественно утверждённые ОФИЦИАЛЬНО каким нибудь образовательным органом, типа РОНО или Департаментом обл.обр или Мин.образованием РК)- а то эти ваши заявления утверждаемые в официальной газете как в органах СМИ; - мои знакомые юристы ознакомившись с вашими комментами, говорят - попахивает иском и судебным разбирательством, по самой плохой статье.