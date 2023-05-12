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≡ Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул. Складской в Костанае прокомментировали налоговики
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46775
Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул. Складской в Костанае прокомментировали налоговики
Отправлено: 12.05.23 - 19:03
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В начале мая торгующие на рынке по ул. Складской сообщали «НГ», что на этой территории проблемы с доступом в Интернет, поэтому клиенты не могут платить безналом, а предпринимателей стали подозревать в сокрытии налогов.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4222
Re: Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул....
Отправлено: 12.05.23 - 19:03
#1
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Некоторые бутики с некоторых пор на Складской делают так: - если наличкой - то одна цена, если рассчитываешься картой - то 10% сверху.

Это уже давно идёт, по поводу неустойчивого интернета: - уже года три, если в деревне интернет связь неустойчива или же интернет связь вообще ОТСУТСТВУЕТ, то берёшь справку с этих организации и налоговая не будет тебя беспокоит, по поводу отутствия транзакции.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9391
Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул. Складской в Костанае прокомментировали налоговики
Отправлено: 12.05.23 - 19:05
#2
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Цитата:
ACROS:
Некоторые бутики с некоторых пор на Складской делают так: - если наличкой - то одна цена, если рассчитываешься картой - то 10% сверху.

Да,есть такое мне сегодня озвучили цену,а когда я стал рассчитываться налом то сделали скидку 10 % ,спасибо коллегам спекулянтам.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
294
Re: Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул....
Отправлено: 12.05.23 - 19:35
#3
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.......а кто налоги платить будет,пенсионерам пенсию да и все социальные выплаты,благоустройство города да и все программы города области.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9391
Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул. Складской в Костанае прокомментировали налоговики
Отправлено: 12.05.23 - 20:25
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.......а кто налоги платить будет,пенсионерам пенсию да и все социальные выплаты,благоустройство города да и все программы города области.

Если разумно пользоваться теми богатствами земли которые имеет Казахстан то можно без проблем платить и пенсии и пособия,нас всего то 20млн человек на огромной территории,примерно половина из низ работающие которые обеспечивают сами себя.
Просто деньги надо уметь считать,а не так ,что одному дворцы в Лондоне за счёт государственной казны,а с другого ИПшника последнюю копейку в виде налогов и штрафов вытрясут.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
157
Re: Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул....
Отправлено: 12.05.23 - 23:02
#5
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служащие в ДГД, "проблемы негров шерифа не волнуют"
самый обнаглевший гос. орган, вы нам дайте денег, а кто куда и сколько сами выясняйте
и да, обеспечьте сами себя всем возможным функционалом для того что бы мы в вас поимели
мы берем, но ничего не делаем для обеспечения этого берем "девиз НК"
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
157
Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул. Складской в Костанае прокомментировали налоговики
Отправлено: 12.05.23 - 23:05
#6
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вы хоть раз обращались в эту "государственную контору?"
никто ничего не знает, база не работает, сами разбирайтесь и т.п.
они налоги не в состоянии начислить нормально
постоянно нужно что то уточнять
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4222
Re: Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул....
Отправлено: 13.05.23 - 08:22
#7
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Цитата:
костанаец:
постоянно нужно что то уточнять


Никогда не бывает проблем с налоговой: - там сидят вполне нормальные люди, по крайней мере, я с такими веду работу; по поводу начислении - это ВАШИ налоги и вы должны САМИ следить за начислением и уплатой, тем более сейчас в век ОНЛАЙН - всё можно делать дома, перед компьютером, никуда не выходя и ни с кем не контактируя.
Налоговики- это государевы мытари-фискалы, а не благотворительная организация и их ГЛАВНАЯ задача - наполнить бюджет деньгами, тем более они сейчас не налоговый орган, а орган собирающий ДОХОДЫ со всех и с любых доходов, как и с физ.лиц, так и с юр.лиц, в пользу государства и они так и называются - Управление ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ.
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X
§ Xacatel
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.12
Сообщений:
231
Re: Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул....
Отправлено: 13.05.23 - 10:43
#8
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У меня мама пару лет назад, когда начался переход на ККМ с передачей данных пошла заявку дала в Телеком, те приехали, замерили интернет, он на нуле, дали справку. Затем с этой справкой от Телекома пошла в налоговую, показала справку и ей разрешили пользоваться обычной ККМ без передачи данных. Теперь тоже самое нужно запросить у трех поставщиков услуг и отнести в налоговую.

В некоторых магазинах не то что интернет не работает, но даже сотовая связь от силы 1 деление. По этому проще за морочится и взять справки, чем доказывать налоговой свою правоту.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4222
Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул. Складской в Костанае прокомментировали налоговики
Отправлено: 13.05.23 - 13:22
#9
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Цитата:
Xacatel:
тоже самое нужно запросить у трех поставщиков услуг и отнести в налоговую.


С нас это требуют каждый год: - нужно в начале года предоставлять справки о наличии или отсутствия интернет-связи.
Конечно, если проблемы с интернет кассой, и тем более не по твоей вине: - проще предоставил справки и весь год свободен от проверок и прочих требовании налоговиков и притом всё это БЕСПЛАТНО и без нервов.
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