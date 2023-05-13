Re: Владимир МАРТЫНОВ: И снова о сине-зеленых...

Отправлено: - 09:17

Цитата://эффективности своей технологии/



У ТОО "НТЦВ" вы спрашивали: - почему они заняты не производством своей технологии, а рекламой, может просто надо поднять телефонную трубку и позвонить им, чем спрашивать про это через провинциальную газету, которую навряд ли читают в СевКазе ??

Кроме публикации в "НГ" своих предложении правительству, вы писали об этом мажорным членам правительства?? или хотя бы были на недавней встрече в Костанае с молодой девушкой, министром по какой то экологии, охране природной среды и чему там то ещё - наверное этим вопросом возглавляемое ею ведомство тоже занимается ??