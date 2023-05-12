Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул. Складской в Костанае прокомментировали налоговики
Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул. Складской в Костанае прокомментировали налоговики
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46775
Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул. Складской в Костанае прокомментировали налоговики
Отправлено: 12.05.23 - 19:03
В начале мая торгующие на рынке по ул. Складской сообщали «НГ», что на этой территории проблемы с доступом в Интернет, поэтому клиенты не могут платить безналом, а предпринимателей стали подозревать в сокрытии налогов.
Читать новость
Читать новость
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4221
Re: Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул....
Отправлено: 12.05.23 - 19:03
Некоторые бутики с некоторых пор на Складской делают так: - если наличкой - то одна цена, если рассчитываешься картой - то 10% сверху.
Это уже давно идёт, по поводу неустойчивого интернета: - уже года три, если в деревне интернет связь неустойчива или же интернет связь вообще ОТСУТСТВУЕТ, то берёшь справку с этих организации и налоговая не будет тебя беспокоит, по поводу отутствия транзакции.
Это уже давно идёт, по поводу неустойчивого интернета: - уже года три, если в деревне интернет связь неустойчива или же интернет связь вообще ОТСУТСТВУЕТ, то берёшь справку с этих организации и налоговая не будет тебя беспокоит, по поводу отутствия транзакции.
Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул. Складской в Костанае прокомментировали налоговики
Отправлено: 12.05.23 - 19:05
Цитата:
Да,есть такое мне сегодня озвучили цену,а когда я стал рассчитываться налом то сделали скидку 10 % ,спасибо коллегам спекулянтам.
ACROS:
Некоторые бутики с некоторых пор на Складской делают так: - если наличкой - то одна цена, если рассчитываешься картой - то 10% сверху.
Некоторые бутики с некоторых пор на Складской делают так: - если наличкой - то одна цена, если рассчитываешься картой - то 10% сверху.
Да,есть такое мне сегодня озвучили цену,а когда я стал рассчитываться налом то сделали скидку 10 % ,спасибо коллегам спекулянтам.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 294
Re: Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул....
Отправлено: 12.05.23 - 19:35
.......а кто налоги платить будет,пенсионерам пенсию да и все социальные выплаты,благоустройство города да и все программы города области.
Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул. Складской в Костанае прокомментировали налоговики
Отправлено: 12.05.23 - 20:25
Цитата:
Если разумно пользоваться теми богатствами земли которые имеет Казахстан то можно без проблем платить и пенсии и пособия,нас всего то 20млн человек на огромной территории,примерно половина из низ работающие которые обеспечивают сами себя.
Просто деньги надо уметь считать,а не так ,что одному дворцы в Лондоне за счёт государственной казны,а с другого ИПшника последнюю копейку в виде налогов и штрафов вытрясут.
родом из Шанхая2022:
.......а кто налоги платить будет,пенсионерам пенсию да и все социальные выплаты,благоустройство города да и все программы города области.
.......а кто налоги платить будет,пенсионерам пенсию да и все социальные выплаты,благоустройство города да и все программы города области.
Если разумно пользоваться теми богатствами земли которые имеет Казахстан то можно без проблем платить и пенсии и пособия,нас всего то 20млн человек на огромной территории,примерно половина из низ работающие которые обеспечивают сами себя.
Просто деньги надо уметь считать,а не так ,что одному дворцы в Лондоне за счёт государственной казны,а с другого ИПшника последнюю копейку в виде налогов и штрафов вытрясут.
к
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.10
- Сообщений:
- 157
Re: Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул....
Отправлено: 12.05.23 - 23:02
служащие в ДГД, "проблемы негров шерифа не волнуют"
самый обнаглевший гос. орган, вы нам дайте денег, а кто куда и сколько сами выясняйте
и да, обеспечьте сами себя всем возможным функционалом для того что бы мы в вас поимели
мы берем, но ничего не делаем для обеспечения этого берем "девиз НК"
самый обнаглевший гос. орган, вы нам дайте денег, а кто куда и сколько сами выясняйте
и да, обеспечьте сами себя всем возможным функционалом для того что бы мы в вас поимели
мы берем, но ничего не делаем для обеспечения этого берем "девиз НК"
к
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.10
- Сообщений:
- 157
Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул. Складской в Костанае прокомментировали налоговики
Отправлено: 12.05.23 - 23:05
вы хоть раз обращались в эту "государственную контору?"
никто ничего не знает, база не работает, сами разбирайтесь и т.п.
они налоги не в состоянии начислить нормально
постоянно нужно что то уточнять
никто ничего не знает, база не работает, сами разбирайтесь и т.п.
они налоги не в состоянии начислить нормально
постоянно нужно что то уточнять
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4221
Re: Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул....
Отправлено: 13.05.23 - 08:22
Цитата:
Никогда не бывает проблем с налоговой: - там сидят вполне нормальные люди, по крайней мере, я с такими веду работу; по поводу начислении - это ВАШИ налоги и вы должны САМИ следить за начислением и уплатой, тем более сейчас в век ОНЛАЙН - всё можно делать дома, перед компьютером, никуда не выходя и ни с кем не контактируя.
Налоговики- это государевы мытари-фискалы, а не благотворительная организация и их ГЛАВНАЯ задача - наполнить бюджет деньгами, тем более они сейчас не налоговый орган, а орган собирающий ДОХОДЫ со всех и с любых доходов, как и с физ.лиц, так и с юр.лиц, в пользу государства и они так и называются - Управление ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ.
костанаец:
постоянно нужно что то уточнять
постоянно нужно что то уточнять
Никогда не бывает проблем с налоговой: - там сидят вполне нормальные люди, по крайней мере, я с такими веду работу; по поводу начислении - это ВАШИ налоги и вы должны САМИ следить за начислением и уплатой, тем более сейчас в век ОНЛАЙН - всё можно делать дома, перед компьютером, никуда не выходя и ни с кем не контактируя.
Налоговики- это государевы мытари-фискалы, а не благотворительная организация и их ГЛАВНАЯ задача - наполнить бюджет деньгами, тем более они сейчас не налоговый орган, а орган собирающий ДОХОДЫ со всех и с любых доходов, как и с физ.лиц, так и с юр.лиц, в пользу государства и они так и называются - Управление ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать