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saba:

Я всё понял идёт глобальная война, а в глобальной войне людей жалеть не принято. подумаешь какие то украинцы

Цитата:Книга Empire V Автор книги Виктор ПелевинБаблос» — это от слова «бабло»? — спросил я. Иштар захихикала. Я услышал, как за ширмой тихо смеются девушки. — Нет, — сказала она. — «Баблос» — это очень древнее слово.Может быть, самое древнее, которое дошло до наших дней. Оно одного корня со словом «Вавилон». И происходит от аккадского слова «бабилу» — «врата бога».Баблос — это священный напиток, который делает вампиров богами. — Поэтому у нас такие имена? — Да. Иногда баблос называют красной жидкостью.А Энлиль выражается по-научному — «агрегат эм-шесть», или окончательное состояние денег. Конденсат жизненной силы человека.— Баблос пьют? — Пьют коньяк. А баблос сосут. Его мало. — Подождите-ка, — сказал я. — Тут какая-то путаница, мне кажется.Энлиль Маратович говорил, что красная жидкость — это корректное название человеческой... — Крови, — перебила Иштар. — Со мной можно. Но мне самому уже трудно было произносить это слово. — Он говорил, что вампиры перестали пить красную жидкость, когда вывели человека и заставили его вырабатывать деньги. —Все правильно, — сказала Иштар. — Но мы все равно вампиры. Поэтому уйти от крови совсем мы не можем. Иначе мы потеряем свою идентичность и корни.Что такое деньги? Это символическая кровь мира. На ней все держится и у людей, и у нас. Только держится по-разному, потому что мы живем в реальности, а люди — в мире иллюзий.— А почему? — спросил я. — Неужели все они такие глупые? — Они не глупые. Просто так устроена жизнь. Человек рождается на свет для того, чтобы вырабатывать баблос из гламурного концентрата.В разные века это называется по-разному, но формула человеческой судьбы не меняется много тысяч лет. — Что это за формула? — спросил я.— «Иллюзия-деньги-иллюзия». Знаешь, в чем главная особенность людей как биологического вида? — В чем? — Люди постоянно гонятся за видениями, которые возникают у них в голове. Но по какой-то причине они гонятся за ними не внутри головы, где эти видения возникают, а по реальному физическому миру, на который видения накладываются.А потом, когда видения рассеиваются, человек останавливается и говорит — ой, мама, а что это было? Где я и почему я и как теперь? И такое регулярно происходит не только с людьми, но и с целыми цивилизациями.Жить среди иллюзий для человека так же естественно, как для кузнечика — сидеть в траве. Потому что именно из человеческих иллюзий и вырабатывается наш баблос...