Три месяца тому назад, точнее 09.02.2023 года обсуждали, что Великобритания хочет передать Украине крылатые ракеты Smart Storm Shadow. Сегодня Лондон подтвердил, что Британия передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Дальность передаваемых ракет Storm Shadow составляет более 250 км. Великобритания поставляет их с условием, что Киев не будет применять их на территории России. В то же время Лондон считает Крым территорией Украины.
Ниже традиционно процитирую самого себя. Кайрат стайер: Посмотрим, согласно прогнозам иностранных разведок через две, три недели россияне пойдут в наступление.
Также вскользь была информация, что недавно в Лондоне прошло заседание чрезвычайного комитета Кобра (узкий состав британского правительства). Там якобы принято решение до наступления предоставить Украине крылатые ракеты среднего радиуса действия Smart Storm Shadow. Особо не распространяются, дальность поражения 560 км. с дополнительным баком до 1000 км. Британско-Французская разработка, ракеты воздушного базирования.
Их ранее хотели приспособить на Миг-29 в Польше, удачно не получилось. Хотят 4 самолёта переправить в Украину, скорее всего Торнадо или Евро файтер. Подготовка пилотов займёт две недели, будем наблюдать, скоро будет ясно.
Я вообще то подождал, когда все ваши лживые чиновники лягут спать и написал про панику среди холопов. А что, не спали? Правда им всем вставили паникерам, и холопы наотрез все отказались от своих слов. Даже тот же Грей зон..
111: Приказано расстреливать на месте, брать живым или мертвым.
прям приказано? Даже не буду спрашивать в каком приказе это указано) Я думал ты уже успокоился за это время, а ты еще больше обороты набираешь и "разгоняешь") эх, Мереке, Мереке... Прям яркий пример местного масштаба, что возраст не показатель мудрости. А жаль.
Ты думал война прекратилась и мирное наше бывшее советское население не погибает под бомбами? Нет. Об этом надо говорить всегда, пока идет война. Ну а с террористами, как скажи поступают? Зачитывают им права, нанимают адвоката и тд, когда террорист стоит обмотанный взрывчаткой и угрожает взорвать всё у себя на пути? В Беслане и Норд Осте как поступали? То то..
saba: Я всё понял идёт глобальная война, а в глобальной войне людей жалеть не принято. подумаешь какие то украинцы
Книга Empire V Автор книги Виктор Пелевин
Баблос» — это от слова «бабло»? — спросил я. Иштар захихикала. Я услышал, как за ширмой тихо смеются девушки. — Нет, — сказала она. — «Баблос» — это очень древнее слово.
Может быть, самое древнее, которое дошло до наших дней. Оно одного корня со словом «Вавилон». И происходит от аккадского слова «бабилу» — «врата бога».
Баблос — это священный напиток, который делает вампиров богами. — Поэтому у нас такие имена? — Да. Иногда баблос называют красной жидкостью. А Энлиль выражается по-научному — «агрегат эм-шесть», или окончательное состояние денег. Конденсат жизненной силы человека. — Баблос пьют? — Пьют коньяк. А баблос сосут. Его мало. — Подождите-ка, — сказал я. — Тут какая-то путаница, мне кажется.
Энлиль Маратович говорил, что красная жидкость — это корректное название человеческой... — Крови, — перебила Иштар. — Со мной можно. Но мне самому уже трудно было произносить это слово. — Он говорил, что вампиры перестали пить красную жидкость, когда вывели человека и заставили его вырабатывать деньги. —
Все правильно, — сказала Иштар. — Но мы все равно вампиры. Поэтому уйти от крови совсем мы не можем. Иначе мы потеряем свою идентичность и корни.
Что такое деньги? Это символическая кровь мира. На ней все держится и у людей, и у нас. Только держится по-разному, потому что мы живем в реальности, а люди — в мире иллюзий.
— А почему? — спросил я. — Неужели все они такие глупые? — Они не глупые. Просто так устроена жизнь. Человек рождается на свет для того, чтобы вырабатывать баблос из гламурного концентрата.
В разные века это называется по-разному, но формула человеческой судьбы не меняется много тысяч лет. — Что это за формула? — спросил я.
— «Иллюзия-деньги-иллюзия». Знаешь, в чем главная особенность людей как биологического вида? — В чем? — Люди постоянно гонятся за видениями, которые возникают у них в голове. Но по какой-то причине они гонятся за ними не внутри головы, где эти видения возникают, а по реальному физическому миру, на который видения накладываются.
А потом, когда видения рассеиваются, человек останавливается и говорит — ой, мама, а что это было? Где я и почему я и как теперь? И такое регулярно происходит не только с людьми, но и с целыми цивилизациями.
Жить среди иллюзий для человека так же естественно, как для кузнечика — сидеть в траве. Потому что именно из человеческих иллюзий и вырабатывается наш баблос...
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