Отправлено: - 19:39

ACROS:

Работяги бухали наверное, отмечали День Победы - теперь никого не соберёшь, пока не опохмеляться по хорошему.

[Исправлено: Gljuk, 12.05.2023 - 20:04]

Цитата:.....все коммуняцкие праздники отменили какой День Победы они ещё от 8марта не отошли..