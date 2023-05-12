Re: Ремонт на еще одном участке пр. Абая начинается в Костанае....

Отправлено: - 14:27

А схему с автобусниками согласовали? А то получиться как с 25 маршрутом. Захотел и не стал заезжать в Наурыз. Водитель говорит что итак там много маршрутов ходит. А то что 25 там должен ходить (это его маршрут) их не особо напрягает.. А ЖКХ как всегда не против.