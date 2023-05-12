Отправлено: - 19:05

ACROS:

Некоторые бутики с некоторых пор на Складской делают так: - если наличкой - то одна цена, если рассчитываешься картой - то 10% сверху.

Цитата:Да,есть такое мне сегодня озвучили цену,а когда я стал рассчитываться налом то сделали скидку 10 % ,спасибо коллегам спекулянтам.