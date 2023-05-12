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≡ Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул. Складской в Костанае прокомментировали налоговики
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46774
Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул. Складской в Костанае прокомментировали налоговики
Отправлено: 12.05.23 - 19:03
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В начале мая торгующие на рынке по ул. Складской сообщали «НГ», что на этой территории проблемы с доступом в Интернет, поэтому клиенты не могут платить безналом, а предпринимателей стали подозревать в сокрытии налогов.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4217
Re: Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул....
Отправлено: 12.05.23 - 19:03
#1
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Некоторые бутики с некоторых пор на Складской делают так: - если наличкой - то одна цена, если рассчитываешься картой - то 10% сверху.

Это уже давно идёт, по поводу неустойчивого интернета: - уже года три, если в деревне интернет связь неустойчива или же интернет связь вообще ОТСУТСТВУЕТ, то берёшь справку с этих организации и налоговая не будет тебя беспокоит, по поводу отутствия транзакции.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9390
Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул. Складской в Костанае прокомментировали налоговики
Отправлено: 12.05.23 - 19:05
#2
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Цитата:
ACROS:
Некоторые бутики с некоторых пор на Складской делают так: - если наличкой - то одна цена, если рассчитываешься картой - то 10% сверху.

Да,есть такое мне сегодня озвучили цену,а когда я стал рассчитываться налом то сделали скидку 10 % ,спасибо коллегам спекулянтам.
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