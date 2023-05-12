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≡ Погода в Костанайской области: дожди, грозы, град и заморозки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46774
Погода в Костанайской области: дожди, грозы, град и заморозки
Отправлено: 12.05.23 - 17:34
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По прогнозам синоптиков, в субботу, 13 мая на севере и западе области пройдут дожди с грозами, на севере возможен град. В воскресенье, 14 мая, дождливая погода сохранится на севере области, но уже без грозового компонента.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3122
Re: Погода в Костанайской области: дожди, грозы, град и...
Отправлено: 12.05.23 - 17:34
#1
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Цитата:
В понедельник ночью вновь ожидаем заморозки на севере до -3 °С


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