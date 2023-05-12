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Погода в Костанайской области: дожди, грозы, град и заморозки
Погода в Костанайской области: дожди, грозы, град и заморозки
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