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Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной застройкой в Костанае не будут
Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной застройкой в Костанае не будут
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46772
Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной застройкой в Костанае не будут
Отправлено: 11.05.23 - 15:56
Это при том, что до конца года в управлении строительства, архитектуры и градостроительства планировали представить общественности до 10 проектов детальной планировки новых микрорайонов.
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Re: Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной...
Отправлено: 11.05.23 - 15:56
Кто ж их в стремлении понатыкать многоэтажек тормознёт?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 25604
Re: Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной...
Отправлено: 11.05.23 - 16:22
Насосы наставят, и будут туда сюда качать.
Только по какой температуре неизвестно.
Только по какой температуре неизвестно.
Re: Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной...
Отправлено: 11.05.23 - 16:54
Вопрос, конечно, интересный. Повысить мощность существующих котельных не так просто - это же и газопроводы нужно увеличить тогда. Скорее всего, будут районные или крышные котельные.
Re: Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной...
Отправлено: 11.05.23 - 16:58
Цитата:
Если бы они планировались, Гапбасов сказал бы о них.
Victor Yang:
будут районные или крышные
будут районные или крышные
Если бы они планировались, Гапбасов сказал бы о них.
Re: Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной...
Отправлено: 11.05.23 - 17:17
Цитата:
Вообще странно что этот момент упущен. С другой стороны, от ПДП до строительства, между которыми ещё выкуп участков будет, может лет 10 пройти. Небольшую котельную за год можно поднять от проекта до стройки.
Skeptic:
Если бы они планировались, Гапбасов сказал бы о них.
Если бы они планировались, Гапбасов сказал бы о них.
Вообще странно что этот момент упущен. С другой стороны, от ПДП до строительства, между которыми ещё выкуп участков будет, может лет 10 пройти. Небольшую котельную за год можно поднять от проекта до стройки.
Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной застройкой в Костанае не будут
Отправлено: 11.05.23 - 17:47
Цитата:
И аким сменится... И вся эта идея с много-многоэтажками забудется...
И туда ей и дорога.
Victor Yang:
может лет 10 пройти
может лет 10 пройти
И аким сменится... И вся эта идея с много-многоэтажками забудется...
И туда ей и дорога.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6072
Re: Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной...
Отправлено: 11.05.23 - 20:03
На своем опыте я убедился, что говорят власти, надо понимать точностью наоборот. Говорили не будет войны, а она случилась. Хочу много этажки, как хотите, делайте! Будет исполнено!- рапортовали служаки, так ему и быть что бы ни случилось
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4215
Re: Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной...
Отправлено: 12.05.23 - 08:53
Цитата:
За это время может несколько акимов сменится и последующий, к бабке не ходи: - НИКОГДА не будет ДОДЕЛЫВАТЬ дела предыдущего.
Так что преемственностью власти тут и не пахнет и со сменой очередного акима булут новые очередные слушания, скажем уже о переходе, например, к "одноэтажной америке"
Victor Yang:
может лет 10 пройти
может лет 10 пройти
За это время может несколько акимов сменится и последующий, к бабке не ходи: - НИКОГДА не будет ДОДЕЛЫВАТЬ дела предыдущего.
Так что преемственностью власти тут и не пахнет и со сменой очередного акима булут новые очередные слушания, скажем уже о переходе, например, к "одноэтажной америке"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 62
Re: Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной...
Отправлено: 12.05.23 - 14:36
Цитата:
Отопление не продумано, а как с водоснабжением и хуже того - с канализацией? Ведь канализационные трубы то же рассчитаны на определённый объём по сбросу..и станции перекачки уже не справляются, а новые даже не планируются. Короче, всё как обычно- фонтанируют идеями без привязки к действительности. Кстати недавно читал в СМИ- в СКО при нынешнем нашем Акиме провалили программу водоснабжения сёл, деньги "освоили", а водоводов как не было,так и нет.
Victor Yang:
Вопрос, конечно, интересный. Повысить мощность существующих котельных не так просто - это же и газопроводы нужно увеличить тогда.
Вопрос, конечно, интересный. Повысить мощность существующих котельных не так просто - это же и газопроводы нужно увеличить тогда.
Отопление не продумано, а как с водоснабжением и хуже того - с канализацией? Ведь канализационные трубы то же рассчитаны на определённый объём по сбросу..и станции перекачки уже не справляются, а новые даже не планируются. Короче, всё как обычно- фонтанируют идеями без привязки к действительности. Кстати недавно читал в СМИ- в СКО при нынешнем нашем Акиме провалили программу водоснабжения сёл, деньги "освоили", а водоводов как не было,так и нет.
Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной застройкой в Костанае не будут
Отправлено: 12.05.23 - 14:47
Цитата:
Я не много видел ПДП в жизни, да и норм по ним не знаю, но из тех что видел - там примерная трассировка сетей была.
Лесовик:
а новые даже не планируются.
а новые даже не планируются.
Я не много видел ПДП в жизни, да и норм по ним не знаю, но из тех что видел - там примерная трассировка сетей была.
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