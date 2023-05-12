Re: Школьника сбил автомобиль на "зебре" по ул....

Отправлено: - 14:23

Цитата: "Дешевизна этих тазов привела к тому что владельцами авто стали обезбашенные водятлы"

Отчасти, да, справедливо было бы, в ином случае, будь там водитель молодой долб***... не самый разумный человек, а ту все же лет. Хотя, естественно не оправдание ему. Да и 9ка, опять же, а не эти "четырка" и лада-"пи**ра".