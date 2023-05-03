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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25603
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.23 - 16:00
#8356
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Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25880
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.23 - 16:11
#8357
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Сакура, у нас в деревне - зацвела... :lol: :oops:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25880
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.23 - 13:45
#8358
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Начальнику ДП, не присвоили
звание генерал-майора?... :-o
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25880
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.23 - 14:08
#8359
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Присвоили Омарбекову Е.Б., звание
генерал-майора полиции.
Поздравляю!... :oops:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25880
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.05.23 - 18:49
#8360
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Всё, я - дома!!!... :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25603
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.05.23 - 19:40
#8361
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Цитата:
drakon:
Всё, я - дома!!!...

В отпуск гонял?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25880
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.05.23 - 19:44
#8362
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Цитата:
111:
В отпуск гонял?

Можно так - сказать... :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25603
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.05.23 - 19:46
#8363
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Цитата:
drakon:
Можно так - сказать...

Египет
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25603
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.05.23 - 13:59
#8364
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25880
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.05.23 - 14:16
#8365
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Дунгуань. Кмтай. А деревья,
там растут... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25603
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.05.23 - 14:29
#8366
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В Китай что ли гонял?
Там же короновирус
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25880
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.05.23 - 14:46
#8367
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Цитата:
111:
В Китай что ли гонял?

Да, 16 часов туда и столько же - назад... :lol: :oops:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25880
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.05.23 - 13:39
#8368
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Генерала - прислали в КОстанайскую область... :lol: :oops:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3121
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.05.23 - 13:45
#8369
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Цитата:
drakon:
Генерала - прислали в КОстанайскую область...

Он у нас уже работал. Так что, просто вернулся. ;-)
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