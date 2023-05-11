Отправлено: - 23:23

[Исправлено: Kairat stayer, 11.05.2023 - 23:24]

Три месяца тому назад, точнее 09.02.2023 года обсуждали, что Великобритания хочет передать Украине крылатые ракеты Smart Storm Shadow. Сегодня Лондон подтвердил, что Британия передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Дальность передаваемых ракет Storm Shadow составляет более 250 км. Великобритания поставляет их с условием, что Киев не будет применять их на территории России. В то же время Лондон считает Крым территорией Украины.Ниже традиционно процитирую самого себя.Кайрат стайер: Посмотрим, согласно прогнозам иностранных разведок через две, три недели россияне пойдут в наступление.Также вскользь была информация, что недавно в Лондоне прошло заседание чрезвычайного комитета Кобра (узкий состав британского правительства). Там якобы принято решение до наступления предоставить Украине крылатые ракеты среднего радиуса действия Smart Storm Shadow. Особо не распространяются, дальность поражения 560 км. с дополнительным баком до 1000 км. Британско-Французская разработка, ракеты воздушного базирования.Их ранее хотели приспособить на Миг-29 в Польше, удачно не получилось. Хотят 4 самолёта переправить в Украину, скорее всего Торнадо или Евро файтер. Подготовка пилотов займёт две недели, будем наблюдать, скоро будет ясно.Подробнее здесь: