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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4204
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 23:23
#5476
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Три месяца тому назад, точнее 09.02.2023 года обсуждали, что Великобритания хочет передать Украине крылатые ракеты Smart Storm Shadow. Сегодня Лондон подтвердил, что Британия передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Дальность передаваемых ракет Storm Shadow составляет более 250 км. Великобритания поставляет их с условием, что Киев не будет применять их на территории России. В то же время Лондон считает Крым территорией Украины.

Ниже традиционно процитирую самого себя.
Кайрат стайер: Посмотрим, согласно прогнозам иностранных разведок через две, три недели россияне пойдут в наступление.

Также вскользь была информация, что недавно в Лондоне прошло заседание чрезвычайного комитета Кобра (узкий состав британского правительства). Там якобы принято решение до наступления предоставить Украине крылатые ракеты среднего радиуса действия Smart Storm Shadow. Особо не распространяются, дальность поражения 560 км. с дополнительным баком до 1000 км. Британско-Французская разработка, ракеты воздушного базирования.

Их ранее хотели приспособить на Миг-29 в Польше, удачно не получилось. Хотят 4 самолёта переправить в Украину, скорее всего Торнадо или Евро файтер. Подготовка пилотов займёт две недели, будем наблюдать, скоро будет ясно.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 11.05.2023 - 23:24]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4204
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 23:44
#5477
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Цитата:
Kairat stayer:
Сегодня Лондон подтвердил, что Британия передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Дальность передаваемых ракет Storm Shadow составляет более 250 км.


Отмечают, что Издание CNN со ссылкой на собственные источники сегодня сообщило, что Великобритания передала Украине крылатые ракеты радиусом действия до 300 километров Storm Shadow.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25603
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 23:51
#5478
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Цитата:
Kairat stayer:
Storm Shadow.

Да уже вся Россия горит и безо всяких штормов.
Везде действуют диверсанты и те, которых не удалось сломить, чтобы отлизывать господину одно известное место.
И завтра будет еще круче..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25603
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.05.23 - 00:27
#5479
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Грей зоне что то заподозрил..



Что?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25603
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.05.23 - 00:28
#5480
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А сколько страха..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25603
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.05.23 - 00:31
#5481
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А сколько его тут





У страха глаза велики конечно.
Паникеры..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25603
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.05.23 - 00:34
#5482
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У страха глаза велики..
Бойтесь оккупанты..



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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7630
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.05.23 - 02:20
#5483
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Цитата:
111:

---Марик , честно , ты уже всех заиб... ,достал тут .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25603
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.05.23 - 07:46
#5484
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Цитата:
Гога:
Марик , честно , ты уже всех

Я вообще то подождал, когда все ваши лживые чиновники лягут спать и написал про панику среди холопов.
А что, не спали?
Правда им всем вставили паникерам, и холопы наотрез все отказались от своих слов.
Даже тот же Грей зон..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1220
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.05.23 - 10:13
#5485
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Цитата:
111:
Приказано расстреливать на месте, брать живым или мертвым.

прям приказано? Даже не буду спрашивать в каком приказе это указано)
Я думал ты уже успокоился за это время, а ты еще больше обороты набираешь и "разгоняешь") эх, Мереке, Мереке...
Прям яркий пример местного масштаба, что возраст не показатель мудрости. А жаль.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25603
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.05.23 - 10:23
#5486
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Цитата:
lavprof:
Я думал

Ты думал война прекратилась и мирное наше бывшее советское население не погибает под бомбами?
Нет.
Об этом надо говорить всегда, пока идет война.
Ну а с террористами, как скажи поступают?
Зачитывают им права, нанимают адвоката и тд, когда террорист стоит обмотанный взрывчаткой и угрожает взорвать всё у себя на пути?
В Беслане и Норд Осте как поступали?
То то..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7630
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.05.23 - 13:11
#5487
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Цитата:
111:
12.05.23 - 07:23

---С утреца пораньше только и заботы , ****говорить всегда, пока идет война.****
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7630
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.05.23 - 13:21
#5488
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