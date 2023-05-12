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≡ Школьника сбил автомобиль на "зебре" по ул. Маяковского в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46770
Школьника сбил автомобиль на "зебре" по ул. Маяковского в Костанае
Отправлено: 12.05.23 - 11:43
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9-летний ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на ул. Маяковского, когда на него наехал автомобиль "ВАЗ-2109". ДТП произошло вчера, 11 мая, около 13:10.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1195
Re: Школьника сбил автомобиль на "зебре" по ул....
Отправлено: 12.05.23 - 11:43
#1
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Цитата:
на него наехал автомобиль "ВАЗ-2109".

Источник:


Дешевизна этих тазов привела к тому что владельцами авто стали обезбашенные водятлы которым всё по барабану
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