НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Был военкомат, да весь вышел - Зря на общественных слушаниях о ПДП микрорайона Арай что-то говорили о его сохранении
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46769
Был военкомат, да весь вышел - Зря на общественных слушаниях о ПДП микрорайона Арай что-то говорили о его сохранении
Отправлено: 11.05.23 - 11:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что с домом происходит неладное, костанайцы заметили еще в прошлом году. Да и до того он стал хиреть. В конце концов здание скрылось за глухим забором, но самые любопытные горожане углядели, что с тыла оно разваливается.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1191
Re: Был военкомат, да весь вышел - Зря на общественных слушаниях...
Отправлено: 11.05.23 - 11:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ведь можем же без коррупции порешать вопрос с историческим зданием :lol: Бах и всё по закону :lol:
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3120
Re: Был военкомат, да весь вышел - Зря на общественных слушаниях...
Отправлено: 11.05.23 - 11:17
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9154
Был военкомат, да весь вышел - Зря на общественных слушаниях о ПДП микрорайона Арай что-то говорили о его сохранении
Отправлено: 11.05.23 - 11:18
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
История в этом городе не нужна НИКОМУ !!!
Взять тот же Челябинск... центр, Кировка. Множество старинных зданий, отремонтированных или в процессе. И тут же небоскреб.
Своеобразно, но ведь сохраняют!

Или в Тюмени улица из старых зданий, вполне европейского вида.


[Исправлено: yudjin, 11.05.2023 - 11:35]
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9154
Re: Был военкомат, да весь вышел - Зря на общественных слушаниях...
Отправлено: 11.05.23 - 11:25
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Собственник же заказал в ТОО «Специализированная проектно-реставрационная фирма «Кумбез» историко-культурную экспертизу состояния памятника «Жилой дом, начало ХХ века». И та зафиксировала 100-процентный износ и аварийное состояние.

Ну еще бы... Удивляет, что не 120% износа...
НА-НА-технологии, они такие....
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25603
Re: Был военкомат, да весь вышел - Зря на общественных слушаниях...
Отправлено: 11.05.23 - 11:33
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не только от Кулагина лстанется память, хотя земли он больше всех забрал, и кинотеатр уничтожил, и прокуратуру вставил, теперь и от Архимеда будет 18ти этажка стоять или новый Март 2..
Профайл
Х
§ Хозяин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.03.16
Сообщений:
123
Re: Был военкомат, да весь вышел - Зря на общественных слушаниях...
Отправлено: 11.05.23 - 12:02
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто собственник выкупленного здания военкомата? "Кто он, кто? Имя, сестра, имя! Назови мне его имя, сестра!"
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4214
Re: Был военкомат, да весь вышел - Зря на общественных слушаниях...
Отправлено: 11.05.23 - 15:29
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что мешает редакции назвать: - ФИО и должность чиновника, притом государственного масштаба, продавшего памятник архитектуры некому собственнику ( наверное какой то почётный сварщик или электрик) и за какую цену( когда продают какой то раритет- то он, как правило, стоит БЕШЕННЫХ денег или тут оценивали по цене старого пиломатериала), ФИО собственника, ФИО эксперта зафиксировавшего 100% износ и ФИО членов этой специальной комиссии принявших такое решение.
Редакция КОГО то или ЧЕГО то боиться или лишь бы кукарекнуть???
Это же было государственным ИМУЩЕСТВОМ и ГОСУДАРСТВО его продало и деньги ушли в гос.бюджет. Это не должно быть ГОС.тайной.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25603
Был военкомат, да весь вышел - Зря на общественных слушаниях о ПДП микрорайона Арай что-то говорили о его сохранении
Отправлено: 11.05.23 - 15:59
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
ФИО и должность чиновника, притом государственного масштаба, продавшего памятник архитектуры некому собственнику

Такие люди вмиг на бабки засудят, близкие к администрации чего то..
Это надо кланяться и разрешения наверно спрашивать, и то, безо всякой критики писать.
Его может хотели было оставить, но новая власть, это скорее даже не архимедовский проект..

[Исправлено: 111, 11.05.2023 - 16:01]
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1684
Re: Был военкомат, да весь вышел - Зря на общественных слушаниях...
Отправлено: 11.05.23 - 16:18
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Редакция КОГО то или ЧЕГО то боиться или лишь бы кукарекнуть???

Редакция задала вопросы о судьбе этого здания. Получила ответы. Дополнительные вопросы еще не задавали.
ФИО эксперта вам вряд ли что скажет. Остальные данные попытаемся выяснить
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4214
Был военкомат, да весь вышел - Зря на общественных слушаниях о ПДП микрорайона Арай что-то говорили о его сохранении
Отправлено: 12.05.23 - 08:37
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
задала вопросы о судьбе этого здания.


Редакция может и без вопросов узнать о судьбе здания, просто статично наблюдая за этим некогда историческим зданием: - здание стояло; здание продано; здание окружили оградой; здание разрушили. Вот примерно так.
Фамилии и гос.чиновника и эксперта и собственника и членов комиссий - ничего никому не скажут, в основном это серая масса ничем не выдающих людей, это просто исполнители чужой воли, но тем не менее - пусть о них узнают общественность, и пусть им будет не то что стыдно ( навряд ли им это нужно в работе) , но хотя бы внутренне некомфортно, и они не открывали рот при разговоре о преемственности, любви к родине, ответственном и бережном отношении к истории и памятникам архитектуры и тому подобной патриотической чепухе.
Вы же как бы позиционируетесь: - как критически-оппозиционно настроенная газета к ДЕЙСТВИЯМ властей и любой ваш вопрос, запрос к властям - это вопрос всегда с подвохом, так я считаю, вы же не финансируетесь из ИХ бюджета.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS