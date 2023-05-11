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Тимур Гафуров:

задала вопросы о судьбе этого здания.

Цитата:Редакция может и без вопросов узнать о судьбе здания, просто статично наблюдая за этим некогда историческим зданием: - здание стояло; здание продано; здание окружили оградой; здание разрушили. Вот примерно так.Фамилии и гос.чиновника и эксперта и собственника и членов комиссий - ничего никому не скажут, в основном это серая масса ничем не выдающих людей, это просто исполнители чужой воли, но тем не менее - пусть о них узнают общественность, и пусть им будет не то что стыдно ( навряд ли им это нужно в работе) , но хотя бы внутренне некомфортно, и они не открывали рот при разговоре о преемственности, любви к родине, ответственном и бережном отношении к истории и памятникам архитектуры и тому подобной патриотической чепухе.Вы же как бы позиционируетесь: - как критически-оппозиционно настроенная газета к ДЕЙСТВИЯМ властей и любой ваш вопрос, запрос к властям - это вопрос всегда с подвохом, так я считаю, вы же не финансируетесь из ИХ бюджета.