Три месяца тому назад, точнее 09.02.2023 года обсуждали, что Великобритания хочет передать Украине крылатые ракеты Smart Storm Shadow. Сегодня Лондон подтвердил, что Британия передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Дальность передаваемых ракет Storm Shadow составляет более 250 км. Великобритания поставляет их с условием, что Киев не будет применять их на территории России. В то же время Лондон считает Крым территорией Украины.
Ниже традиционно процитирую самого себя. Кайрат стайер: Посмотрим, согласно прогнозам иностранных разведок через две, три недели россияне пойдут в наступление.
Также вскользь была информация, что недавно в Лондоне прошло заседание чрезвычайного комитета Кобра (узкий состав британского правительства). Там якобы принято решение до наступления предоставить Украине крылатые ракеты среднего радиуса действия Smart Storm Shadow. Особо не распространяются, дальность поражения 560 км. с дополнительным баком до 1000 км. Британско-Французская разработка, ракеты воздушного базирования.
Их ранее хотели приспособить на Миг-29 в Польше, удачно не получилось. Хотят 4 самолёта переправить в Украину, скорее всего Торнадо или Евро файтер. Подготовка пилотов займёт две недели, будем наблюдать, скоро будет ясно.
Я вообще то подождал, когда все ваши лживые чиновники лягут спать и написал про панику среди холопов. А что, не спали? Правда им всем вставили паникерам, и холопы наотрез все отказались от своих слов. Даже тот же Грей зон..
111: Приказано расстреливать на месте, брать живым или мертвым.
прям приказано? Даже не буду спрашивать в каком приказе это указано) Я думал ты уже успокоился за это время, а ты еще больше обороты набираешь и "разгоняешь") эх, Мереке, Мереке... Прям яркий пример местного масштаба, что возраст не показатель мудрости. А жаль.
Ты думал война прекратилась и мирное наше бывшее советское население не погибает под бомбами? Нет. Об этом надо говорить всегда, пока идет война. Ну а с террористами, как скажи поступают? Зачитывают им права, нанимают адвоката и тд, когда террорист стоит обмотанный взрывчаткой и угрожает взорвать всё у себя на пути? В Беслане и Норд Осте как поступали? То то..
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