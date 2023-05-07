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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Г
Гость
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.05.23 - 21:38
#5401
Комментарий удален модератором.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25589
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.05.23 - 00:25
#5402
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Здравствуйте.
Добрый вечер.
Может быть пришло что то преподнести в новые правила?
Посмотрите на мою тему Всякая Всячина.
Пользователь делает одни и те же нарушения, пользуясь тем, что он говорит, что я вижу его комментарии, которые можно одобрить или нет.
Теперь правило.
Можно ли сделать так, чтобы я не одобрял либо наоборот чьи то комментарии?
Скорее всего этого не будет.
Но можно ли за одни и те же нарушения с личными оскорблениями, сделать пользователю бан в режим чтения?
Хотя бы по три дня?
Вы же сами видите, как он изголяется над моим умершим дедом, над моей женой.
И это происходит неоднократно.
А именно от всех его ников по многу раз.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25589
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.05.23 - 00:30
#5403
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Цитата:
Это тот который герой советского союза?
Который жыл без унитаза


И вот посмотрите, как он в канун 9го мая издевается опять над моим дедом, героем, который воевал за таких.
И пока не говорю, как он в личке издевался над ним, моим дедом, под всеми никами.
Удалять его ник думаю толку не будет.
Просто надо наверно переводить иногда хоть в режим чтения.
За одни и те же систематические нарушения.
Которые да, могут быть разными, но очень огромное их количество пишется и многие собственно одни и те же, только обзывания меняются.

[Исправлено: 111, 08.05.2023 - 11:08]
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Г
Гость
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.05.23 - 00:52
#5404
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Думаю пора внести в правила выслушивать и обвиняемую сторону, а не слушать голословное враньё обвинения.
Но на объективность Уважаемой Редакции не надеюсь, ибо её как не было, так и нет!
:lol:
Г
Гость
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.05.23 - 00:56
#5405
Комментарий удален модератором.
Г
Гость
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.05.23 - 11:45
#5406
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Цитата:
111:
Пользователь делает одни и те же нарушения, пользуясь тем, что он говорит, что я вижу его комментарии, которые можно одобрить или нет. Теперь правило.

Внимательно следим за руками!
Цитата:
Тимур Гафуров:
В дальнейшем жалобы на модерацию буду смотреть только в личных сообщениях. Во всех других ветках жалобы будем удалять.

Где удаление?
:lol:
И далее, ещё и ещё!
Цитата:
111:
И вот посмотрите, как он в канун 9го мая издевается опять над моим дедом, героем, который воевал за таких.

Далее шантаж и провокация!
Цитата:
111:
И пока не говорю, как он в личке издевался над ним, моим дедом, под всеми никами.

Бездоказательное враньё, впрочем как обычно.
И вишенка на торте!
:lol:
Цитата:
Тимур Гафуров:
Ко всем пользователям администрация относится одинаково. Будут нарушения - примем меры

То есть, тут вижу, тут не вижу, а тут пирожки заворачивали..
:lol:
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12394
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.05.23 - 14:49
#5407
Комментарий удален модератором.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1684
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.05.23 - 09:58
#5408
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Доброе утро всем. Отвечаю на все вопросы сразу.

Цитата:
111:
Можно ли сделать так, чтобы я не одобрял либо наоборот чьи то комментарии?

Создатель ветки имеет право на модерацию сообщений других пользователей. Так же, как и другие пользователи имеют право обжаловать эти решения. Для надежности делайте скрины.
Цитата:
111:
Но можно ли за одни и те же нарушения с личными оскорблениями, сделать пользователю бан в режим чтения? Хотя бы по три дня?

Решение о смене статуса принимает только администрация сайта.
Цитата:
111:
Вы же сами видите, как он изголяется над моим умершим дедом, над моей женой. И это происходит неоднократно.

Присылайте ссылки на нарушения в личку мне.
Цитата:
111:
А именно от всех его ников по многу раз.

Повторю еще раз - идентификация пользователей возможна только по номеру телефона или по адресу электронной почты. Если они разные, то и пользователи для администрации - разные. Как бы не были они похожи.

Цитата:
Балабол:
Думаю пора внести в правила выслушивать и обвиняемую сторону, а не слушать голословное враньё обвинения.

Здесь сайт, а не суд. Решение выносит администрация сайта только на одном основании - есть нарушение или нет.
Цитата:
Балабол:
Где удаление?

В данном случае пользователь задал вопрос администрации сайта, предлагая изменить правила. При этом не называет ник другого пользователя, который стал причиной его предложения.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13711
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.23 - 19:20
#5409
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подскажите а в какой ветке и когда я так накосячил что упал до просто пользователя?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1684
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.23 - 21:45
#5410
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Цитата:
abaika95:
подскажите а в какой ветке и когда я так накосячил что упал до просто пользователя?

У вас 3 нарушения. Система не фиксирует, где именно они были. Система показывает только количество. Завтра спрошу модераторов - возможно они вспомнят.
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Страница 541 из 541«1...539540541
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