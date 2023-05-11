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Ашимбаев о критике перехода на ОСИ: До конца года мы должны принять новый закон
Ашимбаев о критике перехода на ОСИ: До конца года мы должны принять новый закон
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46769
Ашимбаев о критике перехода на ОСИ: До конца года мы должны принять новый закон
Отправлено: 11.05.23 - 13:01
У парламента и правительства нет права на следующую ошибку в этом вопросе, подчеркнул спикер сената. Новый закон по объединению собственников имущества (ОСИ) примут до конца этого года после критики главы государства.
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Re: Ашимбаев о критике перехода на ОСИ: До конца года мы должны...
Отправлено: 11.05.23 - 13:01
Главное афера сработала.
Крышующие ПКСК остались чистыми и с баблом, от него никто не требует отсчетов за все время, если и требуют, оно не даст.
А государство избавилось от аварийных домов, которым более 40 лет.
И тоже довольно.
Теперь решают как правильней аферу оформить..
Крышующие ПКСК остались чистыми и с баблом, от него никто не требует отсчетов за все время, если и требуют, оно не даст.
А государство избавилось от аварийных домов, которым более 40 лет.
И тоже довольно.
Теперь решают как правильней аферу оформить..
Ашимбаев о критике перехода на ОСИ: До конца года мы должны принять новый закон
Отправлено: 11.05.23 - 13:05
У нас в ОСИ дворник получает 70 тысяч.
А вот у новых аферистов, которые придут вместо ПКСК, управляющие кампании дворники будут получать 250 тысяч..
Вот и все.
Дома и дальше будут разрушаться, потому что элементарно денег не будет от слова совсем.
Юрист, бухгалтер, эти по 500 тысяч.
Почему?
А домов же будет несколько.
Которые они примут все в аварийном состоянии и тд..
А вот у новых аферистов, которые придут вместо ПКСК, управляющие кампании дворники будут получать 250 тысяч..
Вот и все.
Дома и дальше будут разрушаться, потому что элементарно денег не будет от слова совсем.
Юрист, бухгалтер, эти по 500 тысяч.
Почему?
А домов же будет несколько.
Которые они примут все в аварийном состоянии и тд..
Ашимбаев о критике перехода на ОСИ: До конца года мы должны принять новый закон
Отправлено: 11.05.23 - 13:07
Конечно, интересно, куда из ПКСК уходили десятки и сотни миллионов бабла, когда все дома рушились..
Все очень хорошо продумано.
Все очень хорошо продумано.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2063
Re: Ашимбаев о критике перехода на ОСИ: До конца года мы должны...
Отправлено: 11.05.23 - 14:43
Цитата:
Мы со всего дома собираем 50+50 Раузет, а тут дворник 70000, и как мы должны обслуживать наш дом?
111:
У нас в ОСИ дворник получает 70 тысяч.
У нас в ОСИ дворник получает 70 тысяч.
Мы со всего дома собираем 50+50 Раузет, а тут дворник 70000, и как мы должны обслуживать наш дом?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4212
Re: Ашимбаев о критике перехода на ОСИ: До конца года мы должны...
Отправлено: 11.05.23 - 15:06
А, где этот самый хитрый депутат, ярый сторонник этого ОСИ - некто бывший аким города, бывший эрзац-Элвис, спрятавшийся в позе страуса во время кантара: - почему его не слышно ??
И раз они хотят принимать хоть КАКУЮ ТО форму управления и им лишь бы ЧТО ТО принять, потому что их покритиковал сам Президент и они могут лишиться своего ТЁПЛОГО места - значит у них НИЧЕГО снова не получиться.
И в доме где живёт этот Ашимбаев и в доме где проживает депутатик -тоже по ходу бардак с этим надуманным и непросчитанным ОСИ.
Так и развалите ЖКХ изнутри и врагов не надо.
И раз они хотят принимать хоть КАКУЮ ТО форму управления и им лишь бы ЧТО ТО принять, потому что их покритиковал сам Президент и они могут лишиться своего ТЁПЛОГО места - значит у них НИЧЕГО снова не получиться.
И в доме где живёт этот Ашимбаев и в доме где проживает депутатик -тоже по ходу бардак с этим надуманным и непросчитанным ОСИ.
Так и развалите ЖКХ изнутри и врагов не надо.
Re: Ашимбаев о критике перехода на ОСИ: До конца года мы должны...
Отправлено: 11.05.23 - 15:24
Можно расслабиться.
5 мая Мажилисом Парламента РК из Закона «О жилищных отношениях» была исключена норма о прекращении с 1 июля 2023 года деятельности кооперативов собственников квартир (КСК) по управлению многоквартирными домами (МЖД).
5 мая Мажилисом Парламента РК из Закона «О жилищных отношениях» была исключена норма о прекращении с 1 июля 2023 года деятельности кооперативов собственников квартир (КСК) по управлению многоквартирными домами (МЖД).
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6072
Re: Ашимбаев о критике перехода на ОСИ: До конца года мы должны...
Отправлено: 11.05.23 - 20:08
Изложите пожалуйста на доступном и простым языком, что-то мы не догоняем л чем базар
Ашимбаев о критике перехода на ОСИ: До конца года мы должны принять новый закон
Отправлено: 11.05.23 - 20:16
Цитата:
Да уж, ну наверно будете подметать сами, бесплатно
saba:
50+50 Раузет, а
50+50 Раузет, а
Да уж, ну наверно будете подметать сами, бесплатно
Ашимбаев о критике перехода на ОСИ: До конца года мы должны принять новый закон
Отправлено: 11.05.23 - 21:28
Цитата:
Мажилисом Парламента РК из Закона «О жилищных отношениях» была исключена норма о прекращении с 1 июля 2023 года деятельности кооперативов собственников квартир (КСК) по управлению многоквартирными домами (МЖД). Отмена данной нормы была предложена в целях исполнения поручения Главы Государства, данного на расширенном заседании Правительства РК 19.04.2023 г. С момента принятия Закона с начала 2020 года, по республике 5721 МЖД перешел на новую форму управления объединение собственников имущества (ОСИ).
В то же время, многие дома, которые перешли на простое товарищество (ПТ), продолжают обслуживаться действующими КСК. В адрес депутатов Мажилиса поступают многочисленные обращения от граждан по сохранению КСК, чтобы у собственников жилья была возможность выбора удобной для них формы управления домом. Поэтому, с целью реагирования на запросы граждан, депутатами было предложено сохранить форму управления КСК.
Таким образом жителям предоставляется право самим выбирать форму управления - КСК, ОСИ, ПТ. Однако, в таком виде, как сейчас, КСК дальше существовать не могут. Из-за накопившихся проблем и жалоб жителей на дееятельность КСК реформы в данной сфере и были начаты. Необходимо обеспечить прозрачность деятельности КСК. Поэтому в дальнейшем в Закон «О жилищных отношениях» предполагается внести нормы, действующие в отношении ОСИ, которые будут направлены на улучшение деятельности КСК и их подотчетность жителям МЖД.
В основном это такие нормы, как:
- открытие на каждый дом текущего и сберегательного счета;
- порядка утверждения сметы расходов и тарифа на содержание МЖД;
- предоставление ежемесячной отчетности жителям, на что расходуются их платежи;
- порядок расходования средств сберегательного счета;
- формирование органов управления МЖД и определение их полномочий.
Планируется, что до сентября эти поправки будут разработаны и обсуждаться в Мажилисе с участием общественности.
[Исправлено: Skeptic, 11.05.2023 - 21:29]
[Исправлено: Skeptic, 11.05.2023 - 21:33]
сайлау курманов:
Мажилисом Парламента РК из Закона «О жилищных отношениях» была исключена норма о прекращении с 1 июля 2023 года деятельности кооперативов собственников квартир (КСК) по управлению многоквартирными домами (МЖД). Отмена данной нормы была предложена в целях исполнения поручения Главы Государства, данного на расширенном заседании Правительства РК 19.04.2023 г. С момента принятия Закона с начала 2020 года, по республике 5721 МЖД перешел на новую форму управления объединение собственников имущества (ОСИ).
В то же время, многие дома, которые перешли на простое товарищество (ПТ), продолжают обслуживаться действующими КСК. В адрес депутатов Мажилиса поступают многочисленные обращения от граждан по сохранению КСК, чтобы у собственников жилья была возможность выбора удобной для них формы управления домом. Поэтому, с целью реагирования на запросы граждан, депутатами было предложено сохранить форму управления КСК.
Таким образом жителям предоставляется право самим выбирать форму управления - КСК, ОСИ, ПТ. Однако, в таком виде, как сейчас, КСК дальше существовать не могут. Из-за накопившихся проблем и жалоб жителей на дееятельность КСК реформы в данной сфере и были начаты. Необходимо обеспечить прозрачность деятельности КСК. Поэтому в дальнейшем в Закон «О жилищных отношениях» предполагается внести нормы, действующие в отношении ОСИ, которые будут направлены на улучшение деятельности КСК и их подотчетность жителям МЖД.
В основном это такие нормы, как:
- открытие на каждый дом текущего и сберегательного счета;
- порядка утверждения сметы расходов и тарифа на содержание МЖД;
- предоставление ежемесячной отчетности жителям, на что расходуются их платежи;
- порядок расходования средств сберегательного счета;
- формирование органов управления МЖД и определение их полномочий.
Планируется, что до сентября эти поправки будут разработаны и обсуждаться в Мажилисе с участием общественности.
[Исправлено: Skeptic, 11.05.2023 - 21:29]
[Исправлено: Skeptic, 11.05.2023 - 21:33]
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