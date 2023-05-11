Отправлено: - 21:28

сайлау курманов:



[Исправлено: Skeptic, 11.05.2023 - 21:29]

[Исправлено: Skeptic, 11.05.2023 - 21:33]

Цитата:Мажилисом Парламента РК из Закона «О жилищных отношениях» была исключена норма о прекращении с 1 июля 2023 года деятельности кооперативов собственников квартир (КСК) по управлению многоквартирными домами (МЖД). Отмена данной нормы была предложена в целях исполнения поручения Главы Государства, данного на расширенном заседании Правительства РК 19.04.2023 г. С момента принятия Закона с начала 2020 года, по республике 5721 МЖД перешел на новую форму управления объединение собственников имущества (ОСИ).В то же время, многие дома, которые перешли на простое товарищество (ПТ), продолжают обслуживаться действующими КСК. В адрес депутатов Мажилиса поступают многочисленные обращения от граждан по сохранению КСК, чтобы у собственников жилья была возможность выбора удобной для них формы управления домом. Поэтому, с целью реагирования на запросы граждан, депутатами было предложено сохранить форму управления КСК.Таким образом жителям предоставляется право самим выбирать форму управления - КСК, ОСИ, ПТ. Однако, в таком виде, как сейчас, КСК дальше существовать не могут. Из-за накопившихся проблем и жалоб жителей на дееятельность КСК реформы в данной сфере и были начаты. Необходимо обеспечить прозрачность деятельности КСК. Поэтому в дальнейшем в Закон «О жилищных отношениях» предполагается внести нормы, действующие в отношении ОСИ, которые будут направлены на улучшение деятельности КСК и их подотчетность жителям МЖД.В основном это такие нормы, как:- открытие на каждый дом текущего и сберегательного счета;- порядка утверждения сметы расходов и тарифа на содержание МЖД;- предоставление ежемесячной отчетности жителям, на что расходуются их платежи;- порядок расходования средств сберегательного счета;- формирование органов управления МЖД и определение их полномочий.Планируется, что до сентября эти поправки будут разработаны и обсуждаться в Мажилисе с участием общественности.