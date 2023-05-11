Отправлено: - 18:22

saba:

Тем самым он поддержал одну из противоборствующих сторон,говорят по просьбе китайского руководства, но тем не менее...

[Исправлено: Kairat stayer, 11.05.2023 - 18:27]

Цитата:Важное событие пройдёт с 18 по 19 мая 2023 года, так главы пяти стран Центральной Азии примут участие в саммите "Китай-Центральная Азия", который пройдет городе Сиань и станет важной вехой в истории отношений Китая и ЦА. На нем будет намечен новый план развития отношений и открыта новая эра сотрудничества.Отмечают, что Китай и центральноазиатская "пятерка" являются дружественными соседями и всесторонними стратегическими партнерами. Стороны уважают пути развития друг друга, твердо поддерживают друг друга по вопросам, связанным с основными интересами друг друга, решительно выступают против вмешательства во внутренние дела со стороны внешних сил и не позволят никому и никаким силам создавать хаос в Центральной Азии. На саммите в Сиане лидеры государств подтвердят свою неизменную позицию по поддержке вопросов, затрагивающих ключевые интересы каждой страны, обменяются мнениями по афганским и другим острым региональным и международным вопросам и выступят с единым призывом к защите мультилатерализма, обеспечению мира и безопасности в регионе и на всей планете.По приглашению китайской стороны в саммите примут участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Подробнее здесь: