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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2063
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 14:11
#5461
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Цитата:
Skeptic:
Нашим бы правителям у них поучиться...

Это только моё мнение. Наш правитель совершил ужасающую ошибку , участвуя в военном параде в Москве, в котором ещё участвовали войска участвующие в СВО. Тем самым он поддержал одну из противоборствующих сторон,говорят по просьбе китайского руководства, но тем не менее. Так что можете радоваться и торжествовать.

[Исправлено: saba, 11.05.2023 - 14:17]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1191
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 14:18
#5462
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Цитата:
saba:
Турция тоже странный пример

Летчика РФ расстреляли в небе,дроны в Украину поставляют,а потом дед обнимается с Эрдоганом. Это путин странный пример,а турки всегда такими были.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15714
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 14:49
#5463
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Цитата:
saba:
Да и сейчас этот вопрос вообще не стоит на повестке дня в Украине.

Улицы пачками переименовывают.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15714
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 14:53
#5464
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Цитата:
saba:
Наш правитель совершил ужасающую ошибку

Один из украинских мэров их пид@#$сами назвал в соцсети. Интересно - "не заметят"?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25589
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 16:08
#5465
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Цитата:
saba:
Наш правитель совершил ужасающую ошибку , участвуя в военном параде в Москве, в котором ещё участвовали

Ну он связан договором ОДКБ.
Не только руками и ногами..
А еще одним органом на букву Я..
Единственное что он может, это пока отсрочить бойню наших солдат в Украине..
Хотя на его месте я бы набоал добровольцев, у нас на форуме их прям кишит, как хотят воевать.
Так рвутся..
Отдать их детей в Бахмут, пусть воюют с нацистами, они же хотят..

[Исправлено: 111, 11.05.2023 - 16:10]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
868
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 16:17
#5466
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Цитата:
saba:
своя история второй мировой.

Не "своя", а такая, как есть.
"Своя" появилась у Европы и США. Они её себе придумывают.
А турки учат своих детей тому, что было на самом деле.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
868
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 16:20
#5467
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Цитата:
saba:
радоваться и торжествовать

:-) Радоваться можно чему-то новому, неожиданному... А здесь - нормальное поведение нормального человека...
А торжествовать при праздновании Дня Великой Победы - тоже нормально.
Что вас-то так поражает? :-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4201
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 18:06
#5468
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Цитата:
Сабыр:
Летчика РФ расстреляли в небе,дроны в Украину поставляют,а потом дед обнимается с Эрдоганом. Это путин странный пример,а турки всегда такими были.


Будем наблюдать, через три дня в Турции очередные выборы президента и парламента. Четыре кандидата, только два из них имеют реальные шансы на победу, это Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4201
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 18:22
#5469
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Цитата:
saba:
Тем самым он поддержал одну из противоборствующих сторон,говорят по просьбе китайского руководства, но тем не менее...


Важное событие пройдёт с 18 по 19 мая 2023 года, так главы пяти стран Центральной Азии примут участие в саммите "Китай-Центральная Азия", который пройдет городе Сиань и станет важной вехой в истории отношений Китая и ЦА. На нем будет намечен новый план развития отношений и открыта новая эра сотрудничества.

Отмечают, что Китай и центральноазиатская "пятерка" являются дружественными соседями и всесторонними стратегическими партнерами. Стороны уважают пути развития друг друга, твердо поддерживают друг друга по вопросам, связанным с основными интересами друг друга, решительно выступают против вмешательства во внутренние дела со стороны внешних сил и не позволят никому и никаким силам создавать хаос в Центральной Азии. На саммите в Сиане лидеры государств подтвердят свою неизменную позицию по поддержке вопросов, затрагивающих ключевые интересы каждой страны, обменяются мнениями по афганским и другим острым региональным и международным вопросам и выступят с единым призывом к защите мультилатерализма, обеспечению мира и безопасности в регионе и на всей планете.

По приглашению китайской стороны в саммите примут участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 11.05.2023 - 18:27]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25589
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 20:06
#5470
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Террорист номер 1 для России, Арестович..


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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1649
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 20:10
#5471
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Цитата:
Активист, принесший унитаз к памятнику Жукова, получил 10 суток ареста


Поделом, посидит и подумает) Интервью успел дать, это протест, что Токаев в Москву поехал парад Победы)

Как же бомбит псевдопацифистов, это радует. Давайте, еще парочка перформансов, чтобы не усомнились в адекватности))))))
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1649
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 20:11
#5472
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Цитата:
Террорист номер 1 для России, Арестович


Какой же это террорист, это ж Люся Карамелька)))))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25589
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 20:14
#5473
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Цитата:
Змея Подколодная:
Какой же это террорист, это

Теперь признан им.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25589
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 20:14
#5474
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Цитата:
Змея Подколодная:
посидит и подумает

Административка?
Ога..
Аыйдет через день как будто 10 лет отсидел..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25589
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.05.23 - 20:44
#5475
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Артур Смольянинов.
Террорист номер 2.
Приказано расстреливать на месте, брать живым или мертвым.
А ведь он всего лишь против бойни украинского народа..

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