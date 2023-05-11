Это только моё мнение. Наш правитель совершил ужасающую ошибку , участвуя в военном параде в Москве, в котором ещё участвовали войска участвующие в СВО. Тем самым он поддержал одну из противоборствующих сторон,говорят по просьбе китайского руководства, но тем не менее. Так что можете радоваться и торжествовать.
saba: Наш правитель совершил ужасающую ошибку , участвуя в военном параде в Москве, в котором ещё участвовали
Ну он связан договором ОДКБ. Не только руками и ногами.. А еще одним органом на букву Я.. Единственное что он может, это пока отсрочить бойню наших солдат в Украине.. Хотя на его месте я бы набоал добровольцев, у нас на форуме их прям кишит, как хотят воевать. Так рвутся.. Отдать их детей в Бахмут, пусть воюют с нацистами, они же хотят..
Сабыр: Летчика РФ расстреляли в небе,дроны в Украину поставляют,а потом дед обнимается с Эрдоганом. Это путин странный пример,а турки всегда такими были.
Будем наблюдать, через три дня в Турции очередные выборы президента и парламента. Четыре кандидата, только два из них имеют реальные шансы на победу, это Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
saba: Тем самым он поддержал одну из противоборствующих сторон,говорят по просьбе китайского руководства, но тем не менее...
Важное событие пройдёт с 18 по 19 мая 2023 года, так главы пяти стран Центральной Азии примут участие в саммите "Китай-Центральная Азия", который пройдет городе Сиань и станет важной вехой в истории отношений Китая и ЦА. На нем будет намечен новый план развития отношений и открыта новая эра сотрудничества.
Отмечают, что Китай и центральноазиатская "пятерка" являются дружественными соседями и всесторонними стратегическими партнерами. Стороны уважают пути развития друг друга, твердо поддерживают друг друга по вопросам, связанным с основными интересами друг друга, решительно выступают против вмешательства во внутренние дела со стороны внешних сил и не позволят никому и никаким силам создавать хаос в Центральной Азии. На саммите в Сиане лидеры государств подтвердят свою неизменную позицию по поддержке вопросов, затрагивающих ключевые интересы каждой страны, обменяются мнениями по афганским и другим острым региональным и международным вопросам и выступят с единым призывом к защите мультилатерализма, обеспечению мира и безопасности в регионе и на всей планете.
По приглашению китайской стороны в саммите примут участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
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