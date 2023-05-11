НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Гранитную эпопею заменит мраморная? - Акимат Костаная прокомментировал благоустройство города
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46769
Гранитную эпопею заменит мраморная? - Акимат Костаная прокомментировал благоустройство города
Отправлено: 11.05.23 - 14:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подрядчики практически полностью сменили брусчатку в сквере по ул. Пушкина, вывезли розовые лавочки и убрали один фонтан в Центральном сквере. Еще до праздников «НГ» направила запрос акиму Костаная, чтобы выяснить какие именно работы идут в центре города и сколько средств на них выделили из бюджета.
Читать новость

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9154
Гранитную эпопею заменит мраморная? - Акимат Костаная прокомментировал благоустройство города
Отправлено: 11.05.23 - 14:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только у нас сначала сажают кустарник, а потом начинают менять бордюры


Хоть бы еще про трубы не вспомнили...

Цитата:
- сообщил Жундубаев. - В текущем году начаты работы по среднему ремонту дороги с установкой нового бетонного бордюра в связи с выдержкой межремонтного срока эксплуатации.

Это что за срок эксплуатации такой 6 лет?
У меня во дворе 40... СОРОК... лет стоят бордюры и асфальт. По срокам Жундубаева уже 6 раз должны были поменять... ан нет... Молодые 8 и 7 микрорайон заменили, а тут нет.


[Исправлено: yudjin, 11.05.2023 - 14:36]
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9154
Re: Гранитную эпопею заменит мраморная? - Акимат Костаная...
Отправлено: 11.05.23 - 14:35
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ейчас там появилась новая плитка четырех цветов: бежевого, белого, серого и черного.

Что-то как-то "не фонтан" смотрится эта курочка ряба. И пофиг, что серые цвета вразрез идут с постаментами и фонтанами.
У Архимеда бзик был на бордовую брусчатку и гранитные бордюры... Новый в мраморе увековечиться решил.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7627
Re: Гранитную эпопею заменит мраморная? - Акимат Костаная...
Отправлено: 11.05.23 - 14:57
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поребрик и бордюр -----А в чём разница ??
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15714
Re: Гранитную эпопею заменит мраморная? - Акимат Костаная...
Отправлено: 11.05.23 - 15:07
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
поребрик и бордюр -----А в чём разница ??

Поребриком обычно называют бортовой камень между тротуаром и газоном, которые расположены в одном уровне. Бордюром - бортовой камень с перепадом высот (например, между тротуаром и проезжей частью, между проезжей частью и зеленой зоной). Ну и типоразмер бортового камня у поребрика меньше. Ну это условное деление, незадокументированное.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7627
Гранитную эпопею заменит мраморная? - Акимат Костаная прокомментировал благоустройство города
Отправлено: 11.05.23 - 16:29
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

---В ГОСТах используются только слова «бордюр» и «бортовой камень» (или просто «камень»).Ни о каких поребриках там речи вообще нет, а уж тем более об их отличиях от бордюра и уникальных способах укладки.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7627
Гранитную эпопею заменит мраморная? - Акимат Костаная прокомментировал благоустройство города
Отправлено: 11.05.23 - 16:30
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

----А тем временем в Санкт-Петербурге в 2017 году появился необычный памятник дружбе двух столиц. Скульптура по проекту Вячеслава Бухаева украсила Парк Победы в Московском районе. Надпись на ней гласит: «Поребрик — здесь, бордюр в столице. Давайте вместе веселиться!»
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7627
Гранитную эпопею заменит мраморная? - Акимат Костаная прокомментировал благоустройство города
Отправлено: 11.05.23 - 16:32
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15714
Гранитную эпопею заменит мраморная? - Акимат Костаная прокомментировал благоустройство города
Отправлено: 11.05.23 - 16:46
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
В ГОСТах используются только слова «бордюр» и «бортовой камень»

Читайте внимательнее:
Цитата:
Victor Yang:
Ну это условное деление, незадокументированное.
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1335
Re: Гранитную эпопею заменит мраморная? - Акимат Костаная...
Отправлено: 11.05.23 - 18:44
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Весёлая» жизнь ожидается летом в парке, в центре. Карусели интересно, не будут ли менять к приезду Путина? А то они большинство такие убогие. Может «чёртово колесо» по примеру Рудного «заменят»? 😉
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 57
Зарегистрированные пользователи: сайлау курманов

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS