Отправлено: - 18:06

Сабыр:

Летчика РФ расстреляли в небе,дроны в Украину поставляют,а потом дед обнимается с Эрдоганом. Это путин странный пример,а турки всегда такими были.

Цитата:Будем наблюдать, через три дня в Турции очередные выборы президента и парламента. Четыре кандидата, только два из них имеют реальные шансы на победу, это Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.Подробнее здесь: