Отправлено: - 17:17

Skeptic:

Если бы они планировались, Гапбасов сказал бы о них.

Цитата:Вообще странно что этот момент упущен. С другой стороны, от ПДП до строительства, между которыми ещё выкуп участков будет, может лет 10 пройти. Небольшую котельную за год можно поднять от проекта до стройки.