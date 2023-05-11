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≡ Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной застройкой в Костанае не будут
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46769
Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной застройкой в Костанае не будут
Отправлено: 11.05.23 - 15:56
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Это при том, что до конца года в управлении строительства, архитектуры и градостроительства планировали представить общественности до 10 проектов детальной планировки новых микрорайонов.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
867
Re: Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной...
Отправлено: 11.05.23 - 15:56
#1
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Кто ж их в стремлении понатыкать многоэтажек тормознёт?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25584
Re: Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной...
Отправлено: 11.05.23 - 16:22
#2
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Насосы наставят, и будут туда сюда качать.
Только по какой температуре неизвестно.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15714
Re: Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной...
Отправлено: 11.05.23 - 16:54
#3
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Вопрос, конечно, интересный. Повысить мощность существующих котельных не так просто - это же и газопроводы нужно увеличить тогда. Скорее всего, будут районные или крышные котельные.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
867
Re: Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной...
Отправлено: 11.05.23 - 16:58
#4
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Цитата:
Victor Yang:
будут районные или крышные

Если бы они планировались, Гапбасов сказал бы о них.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15714
Re: Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной...
Отправлено: 11.05.23 - 17:17
#5
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Цитата:
Skeptic:
Если бы они планировались, Гапбасов сказал бы о них.

Вообще странно что этот момент упущен. С другой стороны, от ПДП до строительства, между которыми ещё выкуп участков будет, может лет 10 пройти. Небольшую котельную за год можно поднять от проекта до стройки.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
867
Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной застройкой в Костанае не будут
Отправлено: 11.05.23 - 17:47
#6
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Цитата:
Victor Yang:
может лет 10 пройти

:-) И аким сменится... И вся эта идея с много-многоэтажками забудется...
И туда ей и дорога. :-)
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