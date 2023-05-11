Гранитную эпопею заменит мраморная? - Акимат Костаная прокомментировал благоустройство города
Отправлено: 11.05.23 - 14:28
Подрядчики практически полностью сменили брусчатку в сквере по ул. Пушкина, вывезли розовые лавочки и убрали один фонтан в Центральном сквере. Еще до праздников «НГ» направила запрос акиму Костаная, чтобы выяснить какие именно работы идут в центре города и сколько средств на них выделили из бюджета. Читать новость
Только у нас сначала сажают кустарник, а потом начинают менять бордюры
Хоть бы еще про трубы не вспомнили...
Цитата:
- сообщил Жундубаев. - В текущем году начаты работы по среднему ремонту дороги с установкой нового бетонного бордюра в связи с выдержкой межремонтного срока эксплуатации.
Это что за срок эксплуатации такой 6 лет? У меня во дворе 40... СОРОК... лет стоят бордюры и асфальт. По срокам Жундубаева уже 6 раз должны были поменять... ан нет... Молодые 8 и 7 микрорайон заменили, а тут нет.
ейчас там появилась новая плитка четырех цветов: бежевого, белого, серого и черного.
Что-то как-то "не фонтан" смотрится эта курочка ряба. И пофиг, что серые цвета вразрез идут с постаментами и фонтанами. У Архимеда бзик был на бордовую брусчатку и гранитные бордюры... Новый в мраморе увековечиться решил.
Поребриком обычно называют бортовой камень между тротуаром и газоном, которые расположены в одном уровне. Бордюром - бортовой камень с перепадом высот (например, между тротуаром и проезжей частью, между проезжей частью и зеленой зоной). Ну и типоразмер бортового камня у поребрика меньше. Ну это условное деление, незадокументированное.
---В ГОСТах используются только слова «бордюр» и «бортовой камень» (или просто «камень»).Ни о каких поребриках там речи вообще нет, а уж тем более об их отличиях от бордюра и уникальных способах укладки.
----А тем временем в Санкт-Петербурге в 2017 году появился необычный памятник дружбе двух столиц. Скульптура по проекту Вячеслава Бухаева украсила Парк Победы в Московском районе. Надпись на ней гласит: «Поребрик — здесь, бордюр в столице. Давайте вместе веселиться!»
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